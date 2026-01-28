國產氫能巴士技術亮相巴黎 台法企業攜手開發市場

台灣氫谷動能公司參加巴黎氫能展，與法國企業OPmobility達成合作共識。展覽總監葛漢斯（Raphaël Goerens）說，氫能價值鏈多元且複雜，台灣有機會占據一席之地。

氫谷動能執行副總經理謝耀霆率團參加巴黎氫能展（Hyvolution Paris），今天與OPmobility歐洲區總經理彭雄（Xavier Ponchon）簽署共同開發國際市場合約，駐法國台北代表處經濟組組長吳嘯吟、巴黎台灣貿易中心主任林君憶、中央大學氫能研究中心副主任林若蓁及法方多人在場見證。

氫谷動能表示，其市區型氫能巴士將在OPmobility協助下，交由德國專業機構執行整車氫能系統國際認證。

謝耀霆接受中央社記者訪問時說，這次合作是先採購供氫模組，後續希望與OPmobility在歐盟和亞太建立有關供氫模組及儲能等應用的合作和市場開發。

他表示，包括車底盤、車身骨架、氫能系統、整車控制等，氫谷動能從無到有打造出第一輛國產氫能巴士；在整車控制部分，與工業技術研究院、國家中山科學研究院等機構合作，花了很多時間討論和調校。

他指出，台灣在氫能產業中的強項是控制技術和複合材料，例如有業者積極開發國產高壓儲氫瓶，預計今年第2季完成國際認證，目前國產氫能巴士自製率約60%到65%，若高壓儲氫瓶採用國產廠商，將可提升至70%到75%。

巴黎氫能展今年邁入10年里程碑。葛漢斯受訪時回憶，第一年約只有40家參展業者，當時這項產業也才剛開始興起，如今參展廠商多達400家，相當於10年間成長10倍。

他認為，在氫能價值鏈中，沒有哪個獨特環節專屬於某個國家或地區，也就是說，這條價值鏈極為多元而複雜，「在我看來，台灣和其他地方一樣能在整條價值鏈中占有一席之地」。

身兼百德集團/Winbro Group Technologies副總經理的林若蓁還出席座談，與經濟合作暨發展組織（OECD）工業計畫負責人賽因（Deger Saygin）、巴西綠氫產業協會執行長狄加度（Fernanda Delgado）等數名專家從投資角度觀察產業發展。

林若蓁會後受訪時說，台灣是全球知名科技島，在製造業實力和先進技術上表現優異，可在製造方面為全世界量產。

她也指出，台灣是很受重視的「off-take（承購方）」，在半導體及人工智慧（AI）等高能源需求產業擴大發展之際，企業若無法減碳，未來可能要付出更多碳成本，例如歐盟「碳邊境調節機制」（CBAM）或台灣的碳費，因此具備穩定供電的潔淨氫能燃料電池，將是產業維持競爭力的重要途徑。

有關氫能安全性的質疑，狄加度認為，若要列出危險產品，那麼柴油、汽油、液化天然氣也都很危險，但人類不斷進步並學習應對挑戰，技術既已存在，就阻擋不了發展，「因為如今，綠氫及其衍生物是我們從化石燃料走向全球脫碳的現有最佳解決方案」。