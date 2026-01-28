逆風高飛！這區房價年漲4.8% 領跑新北精華區

台北房價居高不下，購屋門檻不斷攀升，不少購屋族轉向一線之隔的新北精華區。中信房屋研展室彙整實價資料發現，近一年新北市精華區中以新店區漲勢最為突出，雖遇房市逆風，但平均房價年漲幅達4.8%。

另外，永和區與中和區也分別維持1.0%、0.5%的溫和上揚走勢，三重區與板橋區，房價則出現小幅修正，三重區年減1.1%、板橋區年減2.9%。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，新店區是今年表現相對強勁的區域，平均單價由2024年的50.4萬/坪上揚至 2025年的52.8萬/坪，年增幅達4.8%，研判主要有三大主要原因的推動：

首先，新店近年重大公共建設持續推進，包括安坑輕軌、裕隆城等，具指標性的十四張區段徵收案也已於去年正式動工，開發項目帶動市場信心，也為房價注入一劑強心針。

其次，歷經多年開發，央北重劃區的各項機能日趨完善，區內新建案價格站穩高檔，進一步拉抬了區域整體的平均行情。

第三，新店居住環境相對單純，長期深受軍公教族群青睞，近年更吸引許多來自台北市南區，如文山、中正、大安的首購族、退休族，支撐房價穩健上行。

莊思敏表示，雙和地區為全台人口密度最高的區域之一，除了紮實的在地客群外，更磁吸了眾多大台北通勤族與周邊產業園區就業人口，這種穩定且龐大的居住需求，為區域房市提供了極強的抗跌韌性。

此外，雙和地區發展飽和，區內可供大面積開發的素地資源相當有限，目前區內新案多為危老都更而來，整體供給量偏低，加上中古屋屋主普遍惜售，也使得雙和地區的房價得以長期維持穩健表現。

至於近一年房價有所回落的三重區和板橋區，莊思敏表示，這兩區前幾年受惠於二重疏洪道左岸、江翠北側等新興重劃區大量推案，帶動區域房價快速攀升，也同步墊高了整體價格基期。