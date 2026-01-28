鎳價勁揚效應 不銹鋼價喊漲

全球金屬大戰升溫，不銹鋼再迎一波大漲潮。國際鎳金屬主要供應商印尼青山宣布，再次調漲熱軋出口報價每公噸30美元；鎳累計近月漲幅約一成，國內不銹鋼供應鏈業者新盤價將以大漲開出，304每公噸不排除調漲7,000元。

國內不銹鋼業者昨（27）日接獲青山漲價通知。據悉，由於全球各政治板塊動盪、AI發展對原物料需求增溫，各地保守主義興起，管控原物料情況日趨擴大。印尼政府對當地產出的鎳供應量，逐步擴大管制，鎳價漲勢恐持續向上。據信，後續可能還有漲勢，而印尼當地礦產業者也認為，印尼政府正逐步將鎳價推向歷史高點以上。

業內透露，此舉將引領國內主要不銹鋼大廠包括華新（1605）、燁聯和唐榮2月的主力產品304系列盤價以漲盤定調，將是連續三個漲價，且漲勢將不斷擴大，上述業者有望迎接新一輪漲價紅利。

據了解，因應上游原料走勢，以及中國大陸當局對出口鋼品採取管理措施，華新、燁聯和唐榮對不銹鋼304系列品項自去年12月開始啟動漲勢；上月調漲每公噸1,000元後，本月擴大漲幅、調漲每公噸4,000到5,000元。

印尼青山表示，近期受到印尼政府對於鎳礦減採及出口政策影響，紅土鎳礦價格持續上揚，帶動鎳生鐵價格創歷史新高的同時，LME鎳價歷經震盪後重返每公噸1.87萬美元，為近一年來新高，增添鋼廠反映成本壓力，決定再度調漲出口報價。

印尼青山剛通知客戶調漲304系列熱軋等品項出口報價每公噸30美元，新牌價落在每公噸2,035至2,045美元，加上先前三次調漲動作，合計1月至今已調漲每公噸180美元，累計漲幅約一成。

業者指出，即將於近日開出2月盤價的燁聯和唐榮兩大板材上游廠，一向以每月的原料走勢為依據，並參考大咖業者動向，進行盤價調整，面對生產運作成本墊高，勢必以漲價回應市況。市場預期304系列產品漲價上看每公噸6,000至7,000元。

法人並認為，雖然中國大陸冬儲及市場採購需求不盡強勁，加上農曆春節將屆，預估下周開始大陸下游工廠將陸續停工、休假，市場採購恐減弱，但在鋼廠強力作多下，短期內不銹鋼行情應有所支撐。隨著年節過後一向是傳統的不銹鋼備貨旺季，若未來鎳價延續反彈走勢，伴隨著需求買氣有望逐步擴大，對唐榮、燁聯營運是一大利多。

另外，下游各廠包括允強、新鋼、彰源、大成鋼、千興等製管和流通業者，也可陸續順勢進行產品調漲，為市況注入新動能，不銹鋼業營運有望逐漸步入佳境。