台灣大今年預期業績看增7%

台灣大哥大（3045）昨（27）日公布2026年業績展望，預估營收可望成長5%至7%，營業利益可望成長1%至2%，法人推估，台灣大2026年營收可望達2,087億元至2,126.7億元，以再次突破2,000億元大關為目標。

台灣大董事會基於目前對營運的假設，通過2026年度業績展望。合併營業收入成長5%至7%，其中電信業務收入成長5%至7%，其他業務收入成長5%至7%；合併營業利益成長1%至2%，電信營業利益成長4%至6%，合併營業利益率約為9%至11%。

法人初步推估，台灣大2026年營收約2,087億元至2,126.7億元，營業利益約216.6億元至218.8億元。

台灣大董事會也通過2026年母子公司多項資本支出計劃，合計82.44億元，電子商務相關資本支出為10.3億元，其餘為行動寬頻網路、固定網路、寬頻上網、數位電視，2025年資本支出預算為85.79億元。

台灣大2025年合併營收1,987.6億元，年減0.3%，因轉投資momo營收減少，影響營收微幅下降，為2010年以來首次衰退；營業利益214.5億元，年增6%；稅後淨利144.4億元，年增4%；每股純益為4.77元。

近年台灣大來自momo電子商務貢獻成長有限，深耕電信及企業客戶，並布局新科技事業，成為三個新成長引擎；展望2026年，消費電信預計將持續發揮合併綜效，穩定成長，企業電信部分專案收入持續貢獻，AIDC亦開始開始挹注收入；至於新科技事業部分，舉凡影音多享組、遊戲發行、電信金融等業務也有亮眼成長表現。

業界關注，台灣大攜手Vantage於龜山開發新的AIDC去年第4季已經啟用，剛啟用就全滿租，2026年第1季就開始貢獻營收，首年就可望獲利。