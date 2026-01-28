中華電去年「三個讚」

電信龍頭中華電信（2412）昨（27）日舉行年終感恩餐會，中華電信董事長簡志誠表示，持續強化海路星空布局，他公布低軌衛星OneWeb已經在台灣設立770個接收點，會與AWS旗下的Amazon Leo及SpaceX接觸。

簡志誠表示，中華電信有「三個讚」，第一讚是2025年營收、獲利超過高標；第二讚是不僅賺錢，更落實ESG，第三讚，感謝網路資訊團隊，去年7月和9月連續有颱風侵襲導致基地台嚴重損壞 ，動員3,000、4,000人，手機網路都暢通，也透過低軌衛星支援韌性，讓同業漫遊。

日前SpaceX高層率團低調訪台，希望解決在台落地的法規問題。簡志誠表示，持續接觸，希望有新進度，至於相關問題，「山不轉路轉」。

簡志誠表示，中軌衛星夥伴SES已開始提供服務，在台設置地面站，高軌衛星ST-2運行多年，與新加坡電信合作新的高軌衛星ST-5可望在2027年推出服務，更攜手美國Astranis，引進第三代 MicroGEO衛星，今年第3季提供服務。

總經理林榮賜表示，中華電信三大事業群，個人與家庭貢獻營收三分之二，穩定成長；企業事業群貢獻營收三分之一，年營收超過770億元，持續努力提升經常性營收與獲利率，2025年拿到新契約創新高，IDC與雲端都是超過百億元的營收支柱；國際事業群隨著台灣半導體、資通訊產業拓展到美國日本及新加坡等領域。

日前中華電信2026年財測合併營業收入為2,419.9億元至2,436.8億元，年增2.5%至3.2%，歸屬於母公司業主之淨利為373.9億元至389.4億元，年減3.4%至成長0.6%，每股純益4.82至5.02元，資本支出319.1億元。

法人看好，中華電信未來可望挑戰連六年拿下電信每股獲利王。