台電年賺729億 攀新高

台電昨（27）日召開董事會並通過台電2025年財報，確認年度稅後盈餘729億元，史上最賺錢的一年。不過台電截至2024年底，累計虧損高達4,229億元，因此去年盈餘將用於填補累虧，最後台電累虧仍約有3,500億元。

台電說明，2025年度稅後盈餘729億元，其中包含業外收入約140億元，剩餘近600億元為電業收入。如與合理利潤近300億元相比，增加約300億元。

台電表示台電近年為穩定民生物價，持續吸收俄烏戰爭導致國際燃料價格飆漲成本，產生超過4,200億元鉅額累計虧損，去年盈餘將直接用於打虧。

台電表示，台電僅於2023年獲疫後特別預算補貼500億元，2023、2024年政府編列穩定供電建設方案共2500億元，皆用於投資電源開發及提升電力系統韌性，因而去年盈餘填補後尚有約3,500億元累虧，將持續透過精進燃料採購、活化資產等開源節流措施強化財務體質，確保我國穩定供電。

台電進一步指出，台灣目前住宅平均單價為2.89元/度，仍遠低於日本7.73元/度(2024)及韓國3.96元/度(2024)，工業平均電價4.27元/度，相較日本5.87元/度(2024)及韓國4.96元/度(2024)，亦仍具國際競爭力。

經濟部表示，2022至2024年國際燃料價格大幅上漲波動，各國大幅調漲電價並推升物價。儘管2022年、2023年期間台電四次調升工業電價，兩次微調民生電價，但仍無法打平台電虧損。政府近二年三度編1,000億元預算撥補台電，均遭到立法院封殺，台電在2025年10月再次微調民生電價。

依規定，台電需把「超額盈餘」撥進電價穩定基金，不過，去年底電價費率審議會，已決議在台電累積虧損未彌平前，暫不提撥電價穩定基金，因此，台電可優先將盈餘全數打銷累虧。