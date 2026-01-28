聽新聞
星宇航空擴大航網 拓點北美、歐洲
星宇航空（2646）2026年營運進入新里程碑，首架A350-1000將於2月10日首航台北-東京後，再進軍北美市場；隨14架新機陸續加入，星宇今年飛進歐洲，預計首航城市為布拉格，不排除再加開新歐洲航點。隨A350新機加入，成為推升2026年營運成長新動能。
星宇航空2025今年第1季客、貨雙好，再加上新機加入效益，2026年第1季營收有望開紅盤。
2026年星宇航空新機加入機隊規模再擴大，A350-1000農曆年前會率先投入日本線東京線，隨著A350-1000廣體客持續加入後，將擴大歐洲、美東航點布局，新機型未來除規劃投入鳳凰城航線外，也將陸續投入北美及歐洲航線。
