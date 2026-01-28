星宇藝術機下半年升空 攜手日本大師空山基 打造全球最大藝術品

星宇航空（2646）27日於日本東京時尚地標表參道舉行發表會，發表「STARLUX AIRSORAYAMA 藝術計劃」，董事長張國煒宣布，與日本藝術大師空山基（Hajime SORAYAMA）長達三年合作，星宇A350-1000第三架及第四架導入空山基作品將於下半年跟消費者見面。

張國煒表示，今年星宇航空迎接14架全新飛機交機，星宇要長期朝著精品航空目標挺進，必須不斷導入各種創新元素。星宇航空對於細節的要求，與空山基大師對於作品的要求精神一致，經過空山基大師三年設計，星宇A350-1000第三架及第四架新機交機後，將於下半年正式啟航。

張國煒分析，「當飛行遇見了藝術，就像是理性的線條與感性的靈魂產生共鳴。飛機本身是極致卻冰冷的機械結構，我們一直努力追求的，就是讓飛行更有溫度與美感，而空山基老師的藝術創作充滿未來性，且賦予了金屬濃厚的情感。」

發表會現場結合數位投影藝術裝置，日本藝術家空山基大膽運用標誌性金與銀兩色，將兩架A350-1000轉化為飛行的藝術品，展示航空運輸與當代藝術交織出的全新火花。空山基親自現身發表會，並親筆簽名「AIRSORAYAMA」藝術之作予星宇航空典藏。

張國煒指出，星宇航空飛航七年之際，今年初迎第一架A350-1000。他表示，空山基總是做和別人不一樣的東西，因此決定將第三、四架Airbus A350-1000交由空山基創作「世界最大的藝術品」。

空山基表示，這兩架飛機是他與張國煒勇於突破的「反骨基因」，他形容，這次合作對他來說是「願ったり叶ったり」（心想事成），英文就是「雙贏」（win-win），是「完全落在我的好球帶」，希望這「會飛的藝術品」，能有直擊人心的驚艷。