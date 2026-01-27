快訊

五福：資訊系統遭駭客攻擊 系統運作已恢復

中央社／ 台北27日電

五福旅行社今天發布重大訊息，部分資訊系統遭受駭客攻擊，資訊及資安單位隨即啟動資安防禦與復原機制，目前系統運作已恢復，今天雖然發現有部分資料遭外流，經內部研判未造成重大損害或影響。

五福說明，近日發現異常，部分資訊系統遭受駭客攻擊，資訊及資安單位隨即啟動資安防禦與復原機制，並委請外部資訊公司技術專家及系統廠商協助處理，目前系統運作已恢復。

五福表示，今天雖然發現有部分資料遭外流，經內部研判未造成重大損害或影響，將持續密切監控，並配合內、外部公司技術專家追查事件及釐清原因，全面檢視系統安全，並加強系統的監控與防護，以提升及強化資安保護及資訊安全。

