台灣手作果醬走向國際 Jammm勇奪英國世界大賽兩金四銀

在全球食品市場越來越重視天然原料、無添加製程與品牌故事的時代背景下，來自台灣的手作果醬品牌「Jammm」，以純粹風味與職人工藝，在國際舞台嶄露頭角。Jammm於2025年英國世界柑橘類果醬大賽，一舉奪下兩金、四銀、兩銅與兩項佳作的亮眼成績，讓世界看見台灣水果與食品加工的實力。

同年於第7回Dalemain World Marmalade Awards & Festival in Japan，在專業手工果醬、酒香果醬類別中榮獲五銅肯定。Jammm亦入選2026年台中十大伴手禮好禮店家，展現其在風味實力與市場口碑上的雙重表現。

世界柑橘果醬大賽被視為果醬界的重要國際指標，評審團由國際主廚、食品專家與風味鑑定師組成，參賽品牌多來自歐洲、日本等成熟食品市場。Jammm能在競爭激烈的賽事中脫穎而出，除了對選材與製程的堅持，也與其背後深厚的餐飲基礎密不可分。

Jammm隸屬於創立至今26年的北澤國際餐飲集團。集團長年深耕台灣餐飲市場，累積紮實的食材選用、風味調配與品質控管經驗，旗下品牌包括「樹太老」日本定食專賣店、「北澤壽喜燒」專門店、「三茶六味」茶餐廳、「小樹食堂」台灣小吃餐廳及「布佬廚房」蔬食義式料理餐廳等，全台直營總店數達17店。

北澤國際餐飲集團協理陳志成強調，Jammm正是將餐飲職人「對食物的理解」，延伸到日常生活場景的品牌實踐，讓餐桌上的一抹果醬，也能展現餐飲等級的細膩與講究。

品牌名稱中的「AM」象徵晨間時光，代表每天從甜蜜開始的期待。Jammm將晨光般的溫柔融入每一瓶果醬中，傳遞的不只是風味，而是一種陪伴生活的態度，希望讓果醬成為日常幸福的一部分。

在產品製作上，Jammm專注於手作果醬，嚴選台灣在地優質水果與天然食材，以低加工、細火慢熬的方式，完整保留水果原味。全系列堅持無防腐劑、無色素、無人工香料，回應消費者對食品成分透明、食安與健康飲食的高度重視，也符合近年安心食材與永續飲食的發展方向。

陳志成表示，近年來食品市場出現明顯轉變，「無添加」已不再是小眾選擇，而是逐漸成為主流。消費者越來越在意成分標示，追求來源單純、看得懂的食品。「水果＋糖＋時間」的無添加果醬，正好滿足這份安心感。

後疫情時代，健康意識與居家飲食文化興起，果醬不再只是吐司配角，而是被運用於優格、氣泡水、甜點與料理中。無添加果醬因風味自然、甜度不膩，更適合反覆、日常地享用。同時，支持在地與永續也成為重要消費動機，選用台灣在地水果，為農產創造更高附加價值。