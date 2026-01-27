精品咖啡送禮市場創高峰 黑沃咖啡新春禮盒完售破萬盒

企業送禮市場持續升級，高端、具文化內涵的送禮選項正快速取代傳統制式禮盒。台灣精品咖啡連鎖品牌「黑沃咖啡」27日宣布，今年馬年農曆春節檔期再創亮眼成績，年度馬年新春禮盒銷量正式突破1萬盒、全數完售。

黑沃咖啡創辦人林佩霓表示，這顯示精品咖啡已成為企業與高端消費市場中，極具代表性的送禮新主流，並帶動整體送禮市場再攀高峰。

此一成果不僅來自節慶消費動能，更反映近年企業在送禮策略上的明顯轉變——從單純的「贈送商品」，升級為「品牌價值與專業形象的延伸」。精品咖啡所具備的產地溯源、風味專業與整體美學，正好回應企業對高品質、高辨識度贈禮的需求。

黑沃咖啡曾是總統專機指定咖啡，並連續三年獲得「台中十大伴手禮」首獎。品牌近年積極深化B2B客製化精品咖啡禮贈解決方案，提供從咖啡風味設計、產區選擇到包裝視覺整合的一站式服務，成功吸引跨產業企業客戶合作。

今年度更與汽車品牌「中華三菱」合作，為旗下全新上市的「跨界休旅車款XFORCE」量身打造專屬企業贈禮方案。

林佩霓指出，本次合作單一專案，即採購超過3萬盒精品咖啡禮盒，不僅成為黑沃咖啡企業客製化業務的重要里程碑，透過高端贈禮，也深化消費者體驗與品牌價值傳遞的全新嘗試。

除了企業贈禮市場，黑沃咖啡也成功拓展高端旅宿通路。包含台北漢普頓酒店與梨山賓館，都選擇黑沃精品咖啡作為房內迎賓備品；台北凱撒大飯店則作為飯店伴手禮品。

林佩霓強調，高端旅宿對食品安全、品質穩定性與品牌形象要求嚴謹，能被選為房內備品，代表精品咖啡已不再只是飲品，而是整體空間體驗與品牌細節的一部分。

在國際市場方面，黑沃咖啡持續深化東南亞布局，其中馬來西亞已成為品牌國際化的重要指標市場。馬來西亞具備高度重視的農曆春節送禮文化，同時擁有華人、馬來族與印度族群並存的多元社會結構，使具國際語言與文化包容性的精品咖啡，在企業與跨族群送禮市場中具備高度吸引力。

今年農曆春節期間，黑沃咖啡馬來西亞團隊推出在地化新春禮盒，成功切入企業送禮與高端消費市場，銷量達3,500盒。

林佩霓指出，馬來西亞同時具備「節慶文化成熟」與「高度國際化商業環境」兩大特性，對品牌而言，不只是海外銷售市場，更是驗證精品咖啡作為跨文化企業贈禮解決方案的重要試金石。

林佩霓表示：「當企業選擇精品咖啡作為專屬贈禮，代表的不只是送出一份禮，而是清楚表態品牌對品質、細節與專業的高度要求。」

林佩霓指出，相較於傳統送禮市場著重價格與形式，精品咖啡本身結合了風味專業、產地故事與美學設計，能更精準地傳遞企業價值與品牌態度。透過高度客製化的精品咖啡禮贈，企業不再只是完成節慶往來，而是在每一次送禮中，持續累積品牌信任感與長期關係。

她進一步強調，精品咖啡送禮的本質，是一種「送禮思維的升級」—從同質化選項中跳脫，轉而以專業與品味建立差異化，讓送禮成為品牌溝通與國際交流的一環。