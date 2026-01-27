繼去年11月大手筆斥資 長榮再以379.5億元至462億元區間訂造23艘貨櫃輪

快訊

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
長榮將以379.5億元~462億元區間，訂造16艘3,100 TEU級全貨櫃輪及7艘5,900 TEU級全貨櫃輪，這是繼去年11月大手筆斥資新台幣約950億元買進新船及新櫃。圖／長榮海運提供

長榮（2603）將以379.5億元~462億元區間，訂造16艘3,100 TEU級全貨櫃輪及7艘5,900 TEU級全貨櫃輪，這是繼去年11月大手筆斥資新台幣約950億元買進新船及新櫃；買進14艘1.4萬TEU的 LNG雙燃料貨櫃輪後的重大策略。

長榮27日代子公司Evergreen Marine (Asia) Pte. Ltd.公告兩項貨櫃輪採購案，其中一為向中船黃埔文沖船舶公司訂造16艘3,100 TEU級全貨櫃輪，單位價格4,600萬美元 ~ 5,600萬美元/艘，交易總金額為7.36億美元 ~ 8.96億美元(約台幣232億元~282億元)；以及向江蘇新揚子造船有限公司訂造7艘5,900 TEU級全貨櫃輪，單位價格6,700萬美元 ~ 8,200萬美元/艘，交易總金額則在 4.69億美元 ~ 5.74億美元（折合台幣約147.5億元~180.6億元）。

長榮董事會並決議2026年股東會並將在5月28日召開。

