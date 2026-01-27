星宇航空攜手藝術家空山基打造金銀美學客機 預計第三季投入營運

星宇航空今天於東京表參道舉行發表會，正式宣布啟動「STARLUX AIRSORAYAMA藝術計劃」，與日本殿堂級藝術家空山基（Hajime Sorayama）展開深度合作，運用其標誌性的金、銀金屬美學，為兩架 Airbus A350-1000 打造全球罕見的藝術塗裝客機，將航空工程與當代藝術推向全新高度。

星宇航空董事長張國煒表示，飛機本身是極致卻冰冷的機械結構，空山基老師的藝術創作充滿未來性，且賦予了金屬濃厚的情感。老師對細節的偏執，與航空公司對服務及營運要求的精準度更是如出一轍，令雙方一拍即合。很高興且榮幸能和老師一起做不一樣的事、完成這件藝術作品，希望透過這次的合作，讓飛行就像老師的創作一樣，是以金屬承載情感，帶旅客飛往世界各地，連結人與人的感情。

空山基則指出，這兩架飛機是和張國煒董事長共同完成的作品。就像是伯樂相遇，兩人的骨子裡都有一種不甘於現狀的「反骨基因」，更想做出市場區隔的革新精神。星宇航空在技術與資源上全力支持，期間來回討論克服了諸多限制，加上他在美感上的堅持，合作起來是如虎添翼。能親手操刀這架巨大的Airbus A350-1000，有一種心想事成的感動，一起創造出一件與眾不同、真正「會飛的藝術品」，希望能讓世界感受到直擊心靈的驚艷。

星宇航空透露，這次合作籌備歷時三年之久，最大挑戰在於「色彩」。A350-1000碳纖維機身、航空法規與防雷限制，使金屬鏡面效果幾乎不可能實現。為重現空山基作品冷冽、液態般的金屬質感，雙方僅機身色調就反覆校對十餘次。最終，星宇航空在不影響飛安的前提下， 與Airbus及頂尖塗料品牌MANKIEWICZ研發了數月，捨棄傳統純色噴漆，改以「高濃度特殊雲母」與多塗佈工法，成功讓機身呈現液態金屬般的層次與流動感，才讓空山基點頭。