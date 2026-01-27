momo 富邦媒「線上年貨大街」1月30日開市 預計線上年貨業績年增30%

農曆春節商機倒數，台灣線上零售業龍頭momo富邦媒（8454）27日出席台北市政府「2026台北年貨大街」啟動記者會，以虛實整合策略打造無休年貨採購街。momo 預告「線上年貨大街」1月30日搶先開市，集結百家迪化街及北市名店讓民眾提前備貨；2月1日至4日實體互動攤位「momo馬上好運」正式進駐迪化街永樂廣場，並同步啟動全站最高 13.5% 回饋及抽馬年金條活動 。

momo總經理谷元宏表示，今年「線上暖身、線下接力」的雙波段策略，將年味從雲端一路延伸至街頭，打造最便利的辦年貨體驗。今年momo 強化虛實整合，在迪化街永樂廣場設立「momo馬上好運」互動攤位，讓逛街人流體驗即時數位驚喜，更將整座年貨大街搬上線，透過App可選購來自台北各大商圈的道地年味，省去人擠人的負擔。momo預計帶動線上年貨業績成長30%。

momo自1月30日起打造24小時不打烊的「momo 線上年貨大街」。站上強勢匯集逾百家迪化街及北市商圈的指標性名店，將最具代表性的年味完整數位化，透過momo強大的配送效率，消費者備貨過程事半功倍。momo也自2月1日起規劃為期七天、每日三小時的「momo台北年貨大街直播」，邀請數十家迪化商圈名店職人進駐直播間，即時展示商品細節，分享年貨選購祕訣與實用年菜料理教學，打造陪伴式購物；電視購物「看看買」也將於1月29日同步啟動暖身。