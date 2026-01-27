鳳凰2026年出團人次喊增20% 平均團費估小漲、營收拚雙位數成長

鳳凰（5706）總經理卞傑民27日表示，2026年公司設定出團人次目標將年增20%，在匯率與營運成本推升下，全年平均團費將小幅調漲，預期價量齊升將推動營收挑戰雙位數成長。他指出，疫情後長程線與郵輪市場需求回溫明顯，對公司2026年整體營運具正面挹注。

卞傑民出席「寰宇精品河輪2026年發表會」受訪時指出，寰宇精品河輪在台灣市場2025年營收相較2024年已成長逾20%，旅客人次增加亦超過15%，顯示高端河輪產品需求暢旺。目前寰宇共有18艘船航行於歐洲、埃及、亞洲及南美洲，2026年將新增S.S. Emilie（艾蜜莉號），並已規劃台灣市場於2026年10月在多瑙河以新船包船出團。由於河輪載客量小且適合企業包船，2026年台灣包船量已超過35%，有望持續帶動長程線成長。

就整體市場來看，卞傑民表示，疫情後旅遊需求強勁，部分航線團費曾出現20%至50%的大幅調漲，日本線漲幅尤其明顯；進入2026年後，團費漲幅將趨緩。第1季團費大致與去年同期持平，農曆年等黃金檔期維持一定價格，其餘時段以促銷及彈性調整平衡票價壓力，全年團費估計小幅上揚。

在各產品線布局方面，鳳凰營收結構以歐洲及大歐洲市場（含土耳其、希臘、埃及）為主要貢獻，占比達五至六成；東南亞、東北亞與郵輪業務各占約10%。其中郵輪為2026年營運亮點，公司參與MSC榮耀號與歌詩達郵輪包船，兩者2026年約40個航次，較去年增加約10個；麗星郵輪以代理銷售為主，全年航次約90個。郵輪市場採與同業合包策略以分散風險，避免單獨包船，維持穩健發展。

對旅遊市場展望，他指出，2026年共有九個三天以上連假，有助拉動旅遊需求；航班供給增加如長榮米蘭航線調整、阿提哈德加入市場，也提供更多轉機與產品搭配彈性。日本仍為主要市場，公司鎖定花卷、仙台等二三線城市包機，以提升團體旅遊操作效率並維持合理票價。

在多角化經營上，小琉球飯店正加速工程進度，以暑假前開幕為目標，並委由天成飯店經營，平均房價規劃約每晚7,000元。卞傑民表示，離島工程變數多、工期較原預期拉長，但開幕後將成為公司在國旅市場的重要據點。

在會員經營方面，鳳凰顧客回頭率（repeater）達62%，公司透過「隨身雲」App提供旅客資訊，並以生日禮金等方式維繫黏著度，期望透過會員經濟強化客戶留存。