聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
星星電力與日本中部電力啟動儲能保險合作， 目標容量上看300MW。圖／星星電力提供
國際電力服務管理商星星電力今（27）日宣布與日本主要售電商中部電力Miraiz（中部電力ミライズ株式会社）正式完成簽約，透過儲能資產強化尖峰時段電價避險能力的合作計畫。

星星電力表示，中部電力Miraiz為中部電力集團的電氣與瓦斯零售公司，是日本前三大售電業者之一，服務以日本中部地區為主的多元電力需求。該區為日本汽車與重工業的核心重鎮，聚集大量製造與出口導向型企業，為全國用電密度最高、對電價波動最為敏感的區域之一。中部電力Miraiz部分電力需自價格波動劇烈的JEPX現貨市場採購，特別是在傍晚尖峰時段，面臨價格變動風險。

針對上述挑戰，星星電力提出以擴大至300MW儲能容量為目標的尖峰電價避險方案，結合即時充放電調度與價格預測機制，在預期電價飆升時段執行對沖操作，有效協助中部電力Miraiz降低現貨採購成本波動。

同時，星星電力亦可透過合約機制部分鎖定儲能收益，達成資產運營風險的平衡。此次合作由星星電力主導交易架構設計與市場策略執行，整合泓德集團的儲能資源與自有AI價格預測模型，成功將保險型儲能服務自澳洲導入日本，建立兼顧價格控管與供電穩定的長期合作關係。

本案不僅是星星電力首次於日本推出電力保險解決方案，也成功獲得當地大型電力企業採用，進一步驗證星星電力整合資產操作、價格模型與交易執行的市場服務能力。

未來，星星電力將持續推動儲能資產參與五大電力市場，擴展亞太市場布局，並深化自有平台Star Trade的整合應用，打造具規模化與可複製性的儲能商業模式，成為企業在面對能源價格波動與供應挑戰時的長期夥伴。

