錸寶擬以8億元增加投資子公司瀚泰能源 授權董座全權處理分次投資

錸寶（8104）董事會27日決議，擬以8億元額度內增加投資子公司瀚泰能源，並授權董事長於該額度內全權處理分次投資。

瀚泰能源是錸寶100%轉投資的子公司，專注於儲能案場建置與管理服務，預期2026年儲能案場開始營運之後，每年可望貢獻約2億元的收益。

針對儲能業務市場，錸寶表示，2025年以台灣市場為大宗，2026年開始會有海外的營收，如日本400MWh將陸續啟動。此外，客戶尚在洽談中的儲能案遍及澳洲、美國及歐洲等。

錸寶轉投資翰泰能源興建儲能櫃廠已完成建置作業，預計於2026年第2季運轉後，開始貢獻營收。