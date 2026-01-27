攜手空山基打造世界最大藝術品 星宇航空2架A350-1000聯名塗裝金與銀

星宇航空董事長張國煒今於日本東京記者會宣布，今年陸續引進的第3、第4架A350-1000飛機，將與日本藝術家「空山基」聯名設計塗裝，打造世界最大的藝術品「AIRSORAYAMA」，以空山基60年創作累積的視覺，將2架飛機外觀分別塗裝為「金屬金」與「金屬銀」光澤，預計下半年啟航。

星宇航空最新A350-1000（機身編號B-58551）預計2月10日於台北-東京JX802首航，這不僅是星宇航空機隊現階段最大型的廣體客機，也是目前A350機型中最大的型號，為4艙等配置、350個座位，包含4席頭等艙、40席商務艙、36席豪華經濟艙、270席經濟艙，今年將再有5架同機型加入。

張國煒今身穿銀色聯名外套出席記者會表示，星宇航空飛航7年之際，今年迎接首架A350-1000，邁向下一階段。此次「STARLUX AIRSORAYAMA藝術計劃」，預計將第3、第4架A350-1000交給空山基創作，成為世界最大的藝術品，最新的「AIRSORAYAMA」預計今年第3季陸續啟航。

張國煒指出，空山基對細節的偏執，與星宇航空對飛航的細緻一拍即合，盡管語言不同，但2人骨子裡那股「堅持做別人沒做過的事」的反骨基因，卻在初次見面時便點燃火花。此次合作最大挑戰在色彩調配，共花了3年的時間與空山基、Airbus來回討論，完美呈現細緻的金與銀。

星宇航空挑選這2架新世代AIRBUS A350-1000（機身編號B-58553、B-58554）進行本次的創作，空山基以60年創作累積的視覺語彙金與銀，重新定義飛機塗裝。長達72.25公尺的星宇航空A350-1000機身，成為空山基創作生涯中最大的畫布，也實現他在30年前於羅浮宮看到大衛「拿破崙加冕圖」時萌生的夢想，也就是創作世界上最大的藝術品。

2架A350-1000機身採用空山基標誌性的金屬銀與金屬金光澤，「STARLUX AIRSORAYAMA Silver B-58553」與「STARLUX AIRSORAYAMA Gold B-58554」，一架以銀色為主軸、金色為輔；一架金色為主軸、銀色為輔，並於機身、機腹、翼尖與機頂呈現「AIRSORAYAMA」聯名標誌，並推出機上主題備品、系列聯名周邊商品。

空山基表示，這2架飛機就像是伯樂相遇，他與張國煒的骨子裡都有一種「反骨基因」，不甘於現狀，更想做出市場區隔的革新精神。星宇航空在技術與資源上全力支持，期間克服諸多限制，能操刀這架巨大的A350-1000，創造出真正「會飛的藝術品」，有一種心想事成的感動。