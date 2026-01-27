提升職能導向課程品質 勞動部補助最高100萬

提升職業訓練實用性，勞動部今天宣布推出百萬獎勵，鼓勵企業及辦訓單位投入重點或缺工產業的人才培育，只要通過一門課程就可獲新台幣20萬元獎勵金，最高5門課可達100萬元。

勞動部今天舉行例行業務報告，勞動部勞動力發展署職能標準及技能檢定組組長黃俐文會中表示，為加速培訓產業所需人才、提升職業訓練實用性，勞動部今天正式公告修正發展職能導向課程（iCAP）相關規範。

黃俐文指出，勞動部2013年開始推動iCAP課程，如同民眾買電器會看節能標章，iCAP就是勞動部給予課程的認證，認明課程內容符合產業需求，從課程設計到最後結訓評量都有政府把關，只要課程取得認證就會給標章，結訓學員也會獲得iCAP證書。

黃俐文表示，台灣面對產業升級需要人才，但人才也需要升級，過往政府會有許多資源協助企業、研發團隊進行成果、專案研發，如今也希望能鼓勵事業單位、訓練單位開發符合產業需求的課程資源。

黃俐文指出，只要辦訓單位利用自有經費投入重點或缺工產業，包含5大信賴產業推動方案產業、智慧國家2.0綱領產業，或是長照、旅宿業及商港碼頭等產業人才培育，通過一門課程認證就可獲得20萬元獎勵金，每一單位每年最多可申請5門，獎勵金額最高可達100萬元。

另外，黃俐文提到，這次也將課程開發補助比率從原本50%調升至70%，如屬重點產業領域，最高補助金額可達100萬元，盼有效降低辦訓單位推動課程的資金壓力。

根據統計，目前已通過勞動部iCAP認證的課程有1263門課，其中40%由公部門提供、60%為私部門，當中有25%為重點產業課程。

黃俐文表示，企業或訓練單位的訓練課程取得iCAP標章後，將公告於iCAP職能發展應用平台，協助勞工快速辨識具產業對接價值的優質課程。iCAP認證課程結訓學員可取得iCAP結訓證書，證書上明確其經訓練且合格的職業能力項目，也讓企業可辨識勞工所具備的技術能力。