泓德能源攜手日本售電商 搶攻儲能市場商機

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

太陽能系統整合商泓德能源（6873）27日宣布，旗下電力服務管理商星星電力已與日本主要售電商中部電力Miraiz正式完成簽約，透過儲能資產強化尖峰時段電價避險能力的合作計畫，搶攻市場商機。

據悉，星星電力將提供以擴大至300MW儲能容量為目標的電力保險解決方案，協助中部電力Miraiz提升尖峰供電穩定性，並降低價格波動風險。本案為星星電力首度在海外落地的電力保險產品，亦代表其正式切入日本電力市場核心價值鏈。

中部電力Miraiz為東京證交所掛牌的中部電力集團旗下電氣與瓦斯零售公司，是日本前三大售電業者之一，服務以日本中部地區為主的多元電力需求。

據悉，該區為日本汽車與重工業的核心重鎮，聚集大量製造與出口導向型企業，為全國用電密度最高、對電價波動最為敏感的區域之一。中部電力Miraiz部分電力需自價格波動劇烈的JEPX現貨市場採購，特別是在傍晚尖峰時段，面臨價格變動風險。

針對上述挑戰，星星電力提出以擴大至300MW儲能容量為目標的尖峰電價避險方案，結合即時充放電調度與價格預測機制，在預期電價飆升時段執行避險操作，有效協助中部電力Miraiz降低現貨採購成本波動。

同時，星星電力亦可透過合約機制部分鎖定儲能收益，達成資產運營風險的平衡。星星電力指出，此次合作由星星電力主導交易架構設計與市場策略執行，整合泓德集團的儲能資源與自有AI價格預測模型，成功將保險型儲能服務自澳洲導入日本，建立兼顧價格控管與供電穩定的長期合作關係。

泓德能源2025年12月營收16.36億元，月增103.8%、年減13.7%；累計2025年度營收87.8億元，年減13.3%。隨著2026年正式邁入「海外元年」，泓德能源將持續擴大容量開發，全年預計新增897MW全球開工量體，台灣、日本、澳洲三大市場同步推進，旗下重要子公司星星電力亦預計於今年登錄興櫃，為集團長期發展注入新動能。

