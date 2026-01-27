星星電力攜手中部電力 儲能保險商品登日本市場

快訊

中央社／ 新竹27日電

泓德能源旗下電力服務管理商星星電力今天宣布，與日本售電商中部電力Miraiz簽約合作，星星電力將提供300MW儲能容量的電力保險解決方案，協助中部電力Miraiz提升尖峰供電穩定性，並降低價格波動風險。

星星電力發布新聞稿指出，中部電力Miraiz為日本前三大售電業者之一，主要供應日本中部地區多元電力。這區域是日本汽車與重工業的重鎮，聚集大量製造與出口導向型企業，為日本用電密度最高、對電價波動最敏感的區域之一。

星星電力表示，中部電力Miraiz部分電力需自價格波動劇烈的JEPX現貨市場採購，特別是在傍晚尖峰時段，面臨價格變動風險。

星星電力提出300MW儲能容量的尖峰電價避險方案，結合即時充放電調度與價格預測機制，在預期電價飆升時段執行對沖操作，以協助中部電力Miraiz降低現貨採購成本波動。

此外，星星電力透過合約機制部分鎖定儲能收益，達成資產運營風險的平衡。星星電力指出，這次合作由星星電力主導交易架構設計與市場策略執行，整合泓德集團的儲能資源與自有AI價格預測模型，將保險型儲能服務自澳洲導入日本，建立兼顧價格控管與供電穩定的長期合作關係。

星星電力表示，未來將持續推動儲能資產參與電力市場，擴展亞太市場布局，並深化自有平台Star Trade的整合應用，打造具規模化與可複製性的儲能商業模式。

