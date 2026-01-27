星宇攜手超寫實機械美學大師空山基 打造全球當代藝術機

快訊

經濟日報／ 特派記者黃淑惠／日本東京27日電
星宇航空27日宣布與全球知名的空山基Hajime Sorayama合作舉行發表會經三年的合作案。記者黃淑惠／攝影
星宇航空27日宣布與全球知名的空山基Hajime Sorayama合作舉行發表會經三年的合作案。記者黃淑惠／攝影

星宇航空（2646）27日於東京時尚地標-表參道舉行盛大發表會，正式亮相品牌重磅企劃「STARLUX AIRSORAYAMA 藝術計劃」，董事長張國煒宣布，星宇挺進精品航空再上層樓，與殿堂級日本藝術家空山基（Hajime SORAYAMA）長達3年合作，星宇A350-1000第3架及第4架將導入作品於下半年跟消費者見面。

張國煒表示，今年星宇航空迎接14架全新飛機交機，星宇要長期朝著精品航空目標挺進，必須不斷導入各種創新元素，星宇航空對於細節的要求，與空山基大師對於作品的要求精神一致，經過空山基大師3年設計，星宇A350-1000第3架及第4架，全新的產品終於要跟消費者見面，星宇要給消費者不同的搭機藝術體驗，新機交機後將於下半年正式啟航。

日本藝術家空山基（Hajime SORAYAMA）大膽運用空山基的標誌金與銀兩色，將兩架A350-1000轉化為飛行的藝術品。發表會於充滿設計感的表參道之丘藝術空間舉行，現場結合數位投影藝術裝置，向大眾展示航空運輸與當代藝術交織出的全新火花。空山基親自現身，並將其親筆簽名的「AIRSORAYAMA」藝術之作呈獻予星宇航空典藏，象徵雙方正式啟動極具未來感的深度藝術計劃。

張國煒分析，「當飛行遇見了藝術，就像是理性的線條與感性的靈魂產生了共鳴。飛機本身是極致卻冰冷的機械結構，我們一直努力追求的，就是讓飛行更有溫度與美感，而空山基老師的藝術創作充滿未來性，且賦予了金屬濃厚的情感」。

張國煒進一步指出，空山基老師對細節的偏執，與航空公司對服務及營運要求的精準度更是如出一轍，跟星宇航空一拍即合。星宇很高興也很榮幸能和空山基老師一起做不一樣的事、完成這件藝術作品，希望透過這次的合作，讓飛行就像老師的創作一樣，是以金屬承載情感，帶旅客飛往世界各地，連結人與人的感情。

空山基表示，「這兩架飛機是我和張國煒董事長共同完成的作品。就像是伯樂相遇，很難得能碰到這麼懂我的知音。兩人的骨子裡，都有一種『反骨基因』。」

星宇航空攜手超寫實機械美學大師空山基，打造全球當代藝術機 AIRSORAYAMA。記者黃淑惠／攝影
星宇航空攜手超寫實機械美學大師空山基，打造全球當代藝術機 AIRSORAYAMA。記者黃淑惠／攝影
星宇航空飛航六周年再創新合作方式，經過三年的合作27日宣布與全球知名的空山基Hajime Sorayama合作舉行發表會。記者黃淑惠／攝影
星宇航空飛航六周年再創新合作方式，經過三年的合作27日宣布與全球知名的空山基Hajime Sorayama合作舉行發表會。記者黃淑惠／攝影
星宇航空27日正式亮相品牌重磅企劃「STARLUX AIRSORAYAMA 藝術計劃」，與殿堂級日本藝術家空山基（Hajime SORAYAMA）攜手合作。記者黃淑惠／攝影
星宇航空27日正式亮相品牌重磅企劃「STARLUX AIRSORAYAMA 藝術計劃」，與殿堂級日本藝術家空山基（Hajime SORAYAMA）攜手合作。記者黃淑惠／攝影
星宇航空27日於東京時尚地標—表參道舉行盛大發表會，正式亮相品牌重磅企劃「STARLUX AIRSORAYAMA 藝術計劃」。記者黃淑惠／攝影
星宇航空27日於東京時尚地標—表參道舉行盛大發表會，正式亮相品牌重磅企劃「STARLUX AIRSORAYAMA 藝術計劃」。記者黃淑惠／攝影
日本藝術家空山基（Hajime SORAYAMA）大膽運用空山基的標誌金與銀兩色，將兩架A350-1000轉化為飛行的藝術品。記者黃淑惠／攝影
日本藝術家空山基（Hajime SORAYAMA）大膽運用空山基的標誌金與銀兩色，將兩架A350-1000轉化為飛行的藝術品。記者黃淑惠／攝影
星宇航空董事長張國煒表示，星宇要成為精品航空必須不斷導入創新元素，星宇A350-1000第3架及第4架導入空山基彩繪機作品。記者黃淑惠／攝影
星宇航空董事長張國煒表示，星宇要成為精品航空必須不斷導入創新元素，星宇A350-1000第3架及第4架導入空山基彩繪機作品。記者黃淑惠／攝影

