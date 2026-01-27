共信馬匹腫瘤新藥 臨床數據亮眼

共信-KY（6617）27日表示，該公司研發中的治療馬匹表淺腫瘤新藥p-TLS，受邀於泰國近期登場的「2026年世界馬獸醫協會大會」（WEVA），正式發表包含黑色素瘤、鱗狀上皮細胞瘤、肉瘤等的安全性與臨床試驗數據，顯示具卓越療效，腫瘤消融率達100%。

共信表示，馬匹的腫瘤治療具有高度的特殊性與挑戰性。傳統療法如放射、冷凍或電化學治療，常因副作用而影響馬匹的行走、進食或排泄能力，顯著降低其生活品質。而外科手術切除，不僅因大型動物需專屬設備及開刀房，有極高的經濟要求，對於馬匹本身也存在全身麻醉的併發症，以及吊掛移動可能造成的二次傷害風險。

共信指出，p-TLS是透過共信核心技術平台「微創靶向腫瘤消融」開發出的PTS系列研究藥物，屬於小分子抗癌化學消融藥，其特色是可直接注射於腫瘤組織，無需大型侵入性手術，具備「可現場操作」、「低設備門檻」及「高安全性」等優勢，能精準迎合市場需求缺口。藉由此次臨床成果的發表，將有助快速切入東南亞、中東市場，以及享有高保險給付的歐美國家。

此次發表的臨床研究是共信與國立屏東科技大學共同執行的馬匹藥物探索試驗，收案12例皮膚表淺腫瘤馬匹，包含黑色素瘤（Melanoma）、鱗狀上皮細胞瘤（Squamous Cell Carcinoma）、肉瘤（sarcoid）等，一周治療1次，進行5周療程。結果顯示，實體腫瘤療效評估達到完全緩解，腫瘤消融率達100%，除展現p-TLS對馬匹腫瘤的良好控制成效及高安全性外，更證實台灣的轉譯醫學與臨床試驗品質已達國際水準，為p-TLS進軍全球奠定堅實基礎，預計今年將展開與澳洲墨爾本、雪梨大學合作的田間試驗申請。

共信指出，世界馬獸醫協會（WEVA）大會是全球馬獸醫界的最高等級學術殿堂。該協會致力提供持續性高水準的獸醫教育以促進全球馬產業發展，提高馬匹福利與健康。WEVA匯聚來自世界各地的獸醫、研究人員、學者及行業專業人士，共同分享知識、探索創新，此次大會在泰國舉辦，顯示亞洲的馬匹醫療市場逐漸受到高度重視，p-TLS挾獨特機轉優勢，可望成為一大吸睛焦點。