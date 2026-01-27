BCS 漲價、電子級化學品爆量 東聯今年穩步轉型

快訊

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

油價、極端氣候助攻，加上新產能增加速度趨緩，國內環氧乙烷（EO）、乙二醇（EG）大廠東聯（1710）表示，EG新產能增速減緩，供給過剩問題露出曙光。加上BCS（即EB，乙二醇丁醚）報價上漲、半導體應用化學品爆量，不僅主要產品的市場供需結構有望較趨平衡，轉型步伐也穩健向上。

東聯表示，近期EG新產能增速放緩，預期今年供給過剩情況將較去年改善。雖目前EO及EG現貨價尚未見到明顯上漲，但法人認為，整體供需結構有望逐步向平衡邁進。

東聯也指出，特化產品BCS因正丁醇原料漲價，外加供應商進行生產調控，上周中國大陸報價見到較大漲幅，東聯也同步上調報價。

半導體應用化學品銷量持續攀升，成為業績一大亮點。東聯指出，半導體應用的電子級DB（二乙二醇丁醚）持續爆量；近期乙醇胺（EA）價格雖在低檔盤旋，但東聯旗下應用於半導體的電子級EA產品，客戶提貨量顯著增加。法人看好轉型進度持續推進。

近日中東地緣政治緊張情勢復熾，致油價持續走高；加上市場預期美國冰風暴影響，帶動石化產品短期價格上揚。國內石化業者表示，自上周起北美部分廠家陸續預防性停俥，並預期持續推升石化產品報價。不過，東聯對此表示，目前尚未得知美國德州生產商因此大幅減產、停俥。

至於需求端狀況，雖近期台美關稅底定，但東聯表示，下游廠商表示尚需進一步觀察，並待施行細則公布。不過，東聯也說，農曆年前確實收穫部分下游客戶增加訂單，但尚需觀察需求是否全面回溫，或僅為長假前備庫存拉貨潮。

東聯2025年前三季稅後淨損5.11億元，每股盈餘（EPS）-0.58元。

東聯 半導體

