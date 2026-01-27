中工今年迎百億交屋 「陶朱隱園」每周帶看5組、力拚全年可銷售3戶
中工（2515）27日表示，持續以公共工程承攬、建設開發雙核心業務推進，今年將迎來兩大案交屋，包括「中工雲宇宙AI園區」、「中工雲宇宙AI園區」，預計合計可認列銷售金額達百億元，另，成屋案「陶朱隱園」每週來客5~6組，力拚全年目標銷售至少3戶。
另針對近期寶佳人馬、大華董事長鄭斯聰退出公司董事席次，中工董事長周志明表示，公司先前釋出最大善意，也希望雙方可以合作愉快，不過後來對方稱因業務繁忙而退出席次，實際上也不清楚寶佳的想法，也不便去臆測。
完工交屋量上，中工發言人程安慈表示，總銷500億元的「中工雲宇宙AI園區」分成一半出售、一半出租，預計6月取得使照，目前已售兩成，金額約75億元，預計下半年可望啟動交屋認列。住宅案則是有總銷46億元「碧硯閣」，1月起陸續交屋43戶，預計2月底前全數交屋完畢。
另，今年持續銷售總銷100億元民生社區都更案「鳴森苑」、「碧硯閣」及都更案總銷30億元「南港雋詠」。
至於陶朱隱園，程安慈表示，目前每週都有穩定帶看5～6組，銷售價格沒有變，低樓層一樣是每坪300萬元起，持續努力去化中，今年中工目標是至少可以銷售3戶認列。
展望未來，周志明表示，對今年樂觀看待，隨著工程執行力穩固、建案加速去化與新開發案接棒，預計可在公共工程與房地產開發雙引擎驅動下，穩健提升營運成果與長期競爭力。而面對國內經濟與房市環境多變的挑戰，持續秉持「營造永續環境、建設宜居好宅、扎根國際市場」的企業願景，結合工程本業與房地產開發雙軌並進策略。
