中工今年迎百億交屋 「陶朱隱園」每周帶看5組、力拚全年可銷售3戶

中工（2515）27日表示，持續以公共工程承攬、建設開發雙核心業務推進，今年將迎來兩大案交屋，包括「中工雲宇宙AI園區」、「中工雲宇宙AI園區」，預計合計可認列銷售金額達百億元，另，成屋案「陶朱隱園」每週來客5~6組，力拚全年目標銷售至少3戶。

另針對近期寶佳人馬、大華董事長鄭斯聰退出公司董事席次，中工董事長周志明表示，公司先前釋出最大善意，也希望雙方可以合作愉快，不過後來對方稱因業務繁忙而退出席次，實際上也不清楚寶佳的想法，也不便去臆測。

完工交屋量上，中工發言人程安慈表示，總銷500億元的「中工雲宇宙AI園區」分成一半出售、一半出租，預計6月取得使照，目前已售兩成，金額約75億元，預計下半年可望啟動交屋認列。住宅案則是有總銷46億元「碧硯閣」，1月起陸續交屋43戶，預計2月底前全數交屋完畢。

另，今年持續銷售總銷100億元民生社區都更案「鳴森苑」、「碧硯閣」及都更案總銷30億元「南港雋詠」。

至於陶朱隱園，程安慈表示，目前每週都有穩定帶看5～6組，銷售價格沒有變，低樓層一樣是每坪300萬元起，持續努力去化中，今年中工目標是至少可以銷售3戶認列。