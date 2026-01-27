快訊

好市多要篩人了！2026年四大新制上路 熟食區「非會員禁入」

換新鈔啦！央行公布2月9日起全台455處提供服務 百元券限兌一百張

北海道大雪影響有多大？導遊苦笑秀塞車困境：開快3小時還能連飯店Wi-Fi

欠稅大戶李銘松別墅、陳由豪18筆土地 行政執行署台北分署下周二拍賣

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導
滯欠大戶李銘松名下位於新北市新店區的別墅與土地。圖/台北分署提供
滯欠大戶李銘松名下位於新北市新店區的別墅與土地。圖/台北分署提供

法務部行政執行署定2月3日舉行全國「123聯合拍賣會」，台北分署將拍賣滯欠大戶李銘松名下位於新北市新店區的別墅與土地、前東帝士集團總裁陳由豪位於新北市深坑區及石碇區共18筆土地，底價分別為2億5660萬元、2億4980萬元。

台北分署今天表示，李銘松名下不動產位於新北市新店區秀岡六街一段的建物及17筆土地，將進行第2輪第1次拍賣，底價合計2億5660萬元，拍定後依現況點交。

此外，滯欠大戶陳由豪名下位於新北市深坑區及石碇區共計18筆土地位置多樣，投資潛力備受關注。

台北分署表還示，這次拍賣也有稀有物件釋出，包括金門縣金城鎮環島西路「集村農舍」3樓透天厝，建物連同未辦保存登記部分及合併拍賣的9筆土地，合計底價僅1160萬元，拍定後也點交。

台北分署說，於台北市精華地段不動產部分，某開發股份有限公司名下位於松山區延吉段的土地，將進行特別變賣程序後的減價拍賣，底價定2400萬元；某工程有限公司位於中山區長春段的土地與建物將進行第4次拍賣。

台北 深坑

延伸閱讀

太子集團涉詐遭扣名包名鞋將拍賣！行政執行署籲踴躍參加

土地公公保佑我！命理師曝土地公有「三款」：求財祈福這樣拜

台積布局美國 掀跟風

生前兩年贈與農地 免計稅

相關新聞

欠稅大戶李銘松別墅、陳由豪18筆土地 行政執行署台北分署下周二拍賣

法務部行政執行署定2月3日舉行全國「123聯合拍賣會」，台北分署將拍賣滯欠大戶李銘松名下位於新北市新店區的別墅與土地、前...

北美暴雪…原物料拉警報 台塑、台聚、遠東集團營運添柴火

美國遭遇冬季風暴襲擊，衝擊德州墨西哥灣沿岸部分煉油廠與石化裝置運作，電廠、航運交通等也恐停擺，市場預期，相關石化上游原物...

雙北十大親民捷運宅出爐！還有3站只要3字頭

雙北捷運路線越來越密，也越來越多人沿捷運而居，台灣房屋集團趨勢中心統計實價登錄，2025年雙北市各捷運站周邊500公尺住...

劍湖山3月起推《耐斯歌廳秀》王彩樺、王中平輪番上陣 票價2,280元起

劍湖山世界26日宣布，深受民眾喜愛的經典秀場演出《耐斯歌廳秀》將自3月8日起連續三個月、每月一場於園區彩虹劇場熱鬧登場，...

愛到日本滑雪 乾脆買房當民宿？ 專家：連名人都踩雷

許多台灣人熱愛前往日本滑雪，並因此想在當地買房，有網友於PTT詢問，想要在北海道買房當民宿，但一年只有幾周時間會前往，因...

宏匯新莊BOT案年底動工 引資86億開發知識產業園區轉運站

宏匯集團昨（26）日與新北市政府簽訂「新莊北側知識產業園區轉運站及停車場新建、營運及移轉BOT案」開發契約，引進超過86...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。