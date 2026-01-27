欠稅大戶李銘松別墅、陳由豪18筆土地 行政執行署台北分署下周二拍賣
法務部行政執行署定2月3日舉行全國「123聯合拍賣會」，台北分署將拍賣滯欠大戶李銘松名下位於新北市新店區的別墅與土地、前東帝士集團總裁陳由豪位於新北市深坑區及石碇區共18筆土地，底價分別為2億5660萬元、2億4980萬元。
台北分署今天表示，李銘松名下不動產位於新北市新店區秀岡六街一段的建物及17筆土地，將進行第2輪第1次拍賣，底價合計2億5660萬元，拍定後依現況點交。
此外，滯欠大戶陳由豪名下位於新北市深坑區及石碇區共計18筆土地位置多樣，投資潛力備受關注。
台北分署表還示，這次拍賣也有稀有物件釋出，包括金門縣金城鎮環島西路「集村農舍」3樓透天厝，建物連同未辦保存登記部分及合併拍賣的9筆土地，合計底價僅1160萬元，拍定後也點交。
台北分署說，於台北市精華地段不動產部分，某開發股份有限公司名下位於松山區延吉段的土地，將進行特別變賣程序後的減價拍賣，底價定2400萬元；某工程有限公司位於中山區長春段的土地與建物將進行第4次拍賣。
