快訊

台中男警為查逢甲商圈同志會館 犧牲色相穿內褲埋伏取信業者

中工經營權戰火再起 寶佳「二部曲」擺明勢在必得

2026台股封關日懶人包…休市11天怎麼算？期貨夜盤這時間才收工

超夯戀愛兔來了！7-ELEVEN 攜手「西村優志」推出逾20款獨家商品

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
7-ELEVEN全店精品集點首度攜手日本人氣創作者「西村優志」「開心熊貓、小鼠、戀愛兔」三大招牌角色設計，全新逾20款獨家開發商品。7-ELEVEN／提供
7-ELEVEN全店精品集點首度攜手日本人氣創作者「西村優志」「開心熊貓、小鼠、戀愛兔」三大招牌角色設計，全新逾20款獨家開發商品。7-ELEVEN／提供

統一超（2912）7-ELEVEN持續擴展IP角色經濟多元化觸角，自2月4日起首度攜手西村優志推出全店聯名集點活動，將招牌角色「GOKIGEN PANDA -開心熊貓-」、「KONEZUMI -小鼠-」、「LOVE RABBIT -戀愛兔-」三大角色以質感絨毛、時尚配件兩大主題獨家開發逾20款新品。

日本的知名人氣創作者西村優志先生，憑藉親切可愛的角色設計、獨特的風格與幽默感，以及充滿人情味與共鳴性的表現，深受眾多粉絲支持。富有幽默感的角色台詞引起強烈共鳴，成為創造現代人氣IP的重要人物。

7-ELEVEN表示，看好年輕族群喜好日本文化與多方聯名形式商品，今年首度與西村優志聯名合作，首選推薦「限量幻彩/雷射貼圖胸章」總共50款隨機胸章，蒐藏有包含「GOKIGEN PANDA -開心熊貓-」、「KONEZUMI -小鼠-」、「LOVE RABBIT -戀愛兔-」、「WARUMENONEKO -壞壞貓-」、「KANEDA KON -金田狐-」等經典貼圖角色，胸章內還有不同的經典語錄，消費當筆加價購29元即可獲得隨機1款，隨著每日不同的心情更換！還有學生/上班族最愛的實用「限量絨毛筆」，消費當筆加價購169元即可獲得「GOKIGEN PANDA -開心熊貓-」、「KONEZUMI -小鼠-」、「LOVE RABBIT -戀愛兔-」、「WARUMENONEKO -壞壞貓-」、「KANEDA KON -金田狐-」5款隨機其中一款，成為最時尚的生活配件。

另外，此次也推出許多質感絨毛系列商品，包含「限量絨毛壓力球」、「限量絨毛伸縮證件套」、「限量25公分絨毛玩偶」、「限量絨毛抱枕毯」、「限量絨毛大頭手拿包」、「限量托特提袋」等，居家或外出都有可愛的角色陪伴，還可以搭配「限量絨毛玩偶飲料提袋」、「限量Blender Bottle 雙聯名不鏽鋼隨行杯」一起搭配。

實用系的商品絕對不可少，上班上課必備超實用可愛「限量保溫保冷便當袋」、「限量折傘」、「限量行李箱束帶」以及「限量21吋線條防撞行李箱」，全系列商品最便宜從299元至1,699元不等，粉絲蒐藏千萬要手刀買起來！

此次以「開心熊貓、小鼠、戀愛兔」三大招牌角色設計，全新逾20款獨家開發商品。7-ELEVEN／提供
此次以「開心熊貓、小鼠、戀愛兔」三大招牌角色設計，全新逾20款獨家開發商品。7-ELEVEN／提供

延伸閱讀

中國大熊貓回國不影響日本大選

德國總理梅爾茨傳二月訪中前 中德簽協議將送兩隻貓熊赴慕尼黑

真不是漫畫？日偶像「神級表情控制」爆紅 網讚：超像西村裕二筆下角色

比大熊貓還少！村民釣魚發現受傷鳥 竟是「世界上最神秘的鳥」

相關新聞

欠稅大戶李銘松別墅、陳由豪18筆土地 行政執行署台北分署下周二拍賣

法務部行政執行署定2月3日舉行全國「123聯合拍賣會」，台北分署將拍賣滯欠大戶李銘松名下位於新北市新店區的別墅與土地、前...

中工今年迎百億交屋 「陶朱隱園」每周帶看5組、力拚全年可銷售3戶

中工（2515）27日表示，持續以公共工程承攬、建設開發雙核心業務推進，今年將迎來兩大案交屋，包括「中工雲宇宙AI園區」...

超夯戀愛兔來了！7-ELEVEN 攜手「西村優志」推出逾20款獨家商品

統一超（2912）7-ELEVEN持續擴展IP角色經濟多元化觸角，自2月4日起首度攜手西村優志推出全店聯名集點活動，將招...

雙北十大親民捷運宅出爐！還有3站只要3字頭

雙北捷運路線越來越密，也越來越多人沿捷運而居，台灣房屋集團趨勢中心統計實價登錄，2025年雙北市各捷運站周邊500公尺住...

劍湖山3月起推《耐斯歌廳秀》王彩樺、王中平輪番上陣 票價2,280元起

劍湖山世界26日宣布，深受民眾喜愛的經典秀場演出《耐斯歌廳秀》將自3月8日起連續三個月、每月一場於園區彩虹劇場熱鬧登場，...

愛到日本滑雪 乾脆買房當民宿？ 專家：連名人都踩雷

許多台灣人熱愛前往日本滑雪，並因此想在當地買房，有網友於PTT詢問，想要在北海道買房當民宿，但一年只有幾周時間會前往，因...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。