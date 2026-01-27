快訊

日本北海道苫小牧市長參訪金屬中心 深化台日產業合作

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄即時報導
日本北海道苫小牧市金澤俊市長一行日前赴金屬中心參訪交流。照片／金屬中心提供
日本北海道苫小牧市金澤俊市長一行日前赴金屬中心參訪交流，實地了解中心在跨領域研發、專業檢測與產業轉型推動等面向的技術能量，並就未來台日產業合作與招商布局進行深入意見交換。

金澤俊市長此行肩負北海道未來招商與產業布局的重要任務，特別來台尋求兼具實務推動經驗與技術深度的合作夥伴，而金屬中心作為台灣南部重要研究機構，長期深耕金屬材料、精密製造與產業升級服務，其專業量能與市長推動區域轉型的發展方向高度契合。

苫小牧市位於北海道南部，是北海道重要的港灣與工業城市，擁有全北海道貨運量最大的國際商港之一，長期扮演日本北方物流樞紐與產業重鎮角色。近年苫小牧市積極發展再生能源、氫能應用、先進製造與臨港產業聚落，並以打造「次世代能源與產業示範城市」為核心目標，持續推動產業升級與國際招商。

金澤俊市長上任以來，積極以務實作風推動產業轉型與對外合作，期望透過引進國際技術與夥伴，加速地方產業結構升級。

金屬中心董事長劉嘉茹表示，非常感謝金澤俊市長在緊湊行程中，仍特別安排參訪金屬中心，展現對產業實務與技術合作的高度重視。由於金屬中心長期以「技術落地、服務產業」為核心使命，期盼透過此次交流，讓日方更深入了解中心在材料研發、製程優化、檢測驗證與國際認證等面向的完整服務能量，未來也願成為市長規劃招商與產業布局時的重要策略夥伴，協助將政策願景轉化為具體合作成果。

在全球供應鏈重組與淨零轉型趨勢下，台日跨國技術對接已成為提升產業競爭力的重要關鍵。此次北海道苫小牧市的來訪，不僅彰顯金屬中心在協助國內業者接軌日本市場的戰略角色，也為雙方後續合作奠定良好基礎。

未來金屬中心將持續深化與日本地方政府、研究機構及產業界的交流，提供從技術升級、產品驗證到國際市場對接的一站式服務，攜手強化台日產業鏈關鍵環節，推動雙方在全球市場中的布局深度與影響力。

北海道 日本 布局

