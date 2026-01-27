雙北十大親民捷運宅出爐！還有3站只要3字頭

雙北捷運路線越來越密，也越來越多人沿捷運而居，台灣房屋集團趨勢中心統計實價登錄，2025年雙北市各捷運站周邊500公尺住宅單價最便宜前十名，由新北淡水站平均34.4萬元，奪得房價最親民站區。

其次是泰山貴和站以35.3萬元位居第二，竹圍站第三名，前十名中僅3個站房價平均仍落在3字頭，其餘北投、新莊、蘆洲各站，都要4字頭起跳。觀察這前十名站點當中，淡水區和新莊區皆有三個站點入榜。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，淡水線末端站雖然通勤到市區時間較長，但價格親民，捷運宅平均單價在34~42萬元間，是雙北市極少數能以3~4字頭入手的捷運地段。

台灣房屋中正富國加盟店店東賴家豐表示，新莊丹鳳、頭前庄、輔大站平均單價落在41~44萬元，要找到4字頭房價，多為屋齡30年以上舊華廈，3房格局總價約1,300~1,500萬元左右，或是公寓型產品，單價落在3、4字頭。

他表示，新莊知識產業園區和副都心金融和商辦聚落漸趨成熟，也不乏大型企業和建商進駐，此外，未來將有溪北轉運站、環狀線北段以及龍安路將興建新莊第二運動中心等重大建設利多，讓新莊未來有不少發展潛力空間。

至於唯二的台北市親民捷運宅都位在北投區，包括忠義站和復興崗站，平均房價分別為40.7萬元及45.7萬元，顯示捷運中後段站點仍有具備競爭力的「親民價格區」。

第一建經研究中心副理張菱育分析，忠義和復興崗這兩站周邊生活機能相對較為薄弱，且不少舊公寓或華廈，購屋後的老屋修繕成本，以及銀行核貸成數也需列為考量因素之一。

張菱育指出，預算有限的小資族或首購族，可透過政府的新青安貸款方案購屋，以淡水站的房價為例，若購買30坪的住宅、總價約1,032萬元，假設順利拿到銀行核貸成數8成，自備款約準備206萬元。