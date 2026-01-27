劍湖山3月起推《耐斯歌廳秀》王彩樺、王中平輪番上陣 票價2,280元起

劍湖山世界26日宣布，深受民眾喜愛的經典秀場演出《耐斯歌廳秀》將自3月8日起連續三個月、每月一場於園區彩虹劇場熱鬧登場，由不老歌王黃西田領軍，集結王彩樺、王中平等超過15組藝人輪番演出，重現最原汁原味的台式歌廳秀魅力。

《耐斯歌廳秀》演出日期分別為3月8日（週日）、4月25日（週六）及5月24日（週日），皆於下午3點開演，地點位於劍湖山世界彩虹劇場。票價依座位區分為3,280元、2,880元及2,280元，門票於劍湖山世界官網熱賣中。

劍湖山世界總經理曾慶欑表示，一張票雙重享受，白天玩樂園，下午看秀場，本次活動最大特色在於結合主題樂園與經典表演，一張門票即可暢遊劍湖山世界一整天，下午再進劇場欣賞完整歌廳秀演出，打造全台少見的「樂園＋秀場」複合式娛樂體驗，特別適合家庭、三代同遊及團體旅遊規劃。

《耐斯歌廳秀》採「每月一場、場場不同陣容」設計，三場演出內容不重複，讓觀眾每次進場都體驗到不同的台式歌廳秀魅力，為了讓民眾能更全面的體驗屬於台灣的共同記憶，劍湖山渡假大飯店同步推出兩天一夜超值住宿行程，2人成行每房7,700元，包含五星級飯店住宿再加上自助式早餐及主題樂園暢遊券，以及《耐斯歌廳秀》的門票。

本次演出由歌廳秀始祖級人物黃西田擔綱要角，並邀集「台灣濱崎步」王彩樺、王中平、澎澎、劉福助、朱海君等多位秀場實力派藝人共同演出，透過歌、舞、短劇與即興互動，完整重現秀場年代最具代表性的表演形式。