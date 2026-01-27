愛到日本滑雪 乾脆買房當民宿？ 專家：連名人都踩雷

快訊

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
不少台灣民眾因匯率與房價興起在日本買房作民宿的念頭，信義日本提醒須注意的細節繁多，搞懂當地規範再決定以免得不償失。圖／信義房屋提供
許多台灣人熱愛前往日本滑雪，並因此想在當地買房，有網友於PTT詢問，想要在北海道買房當民宿，但一年只有幾周時間會前往，因此發文詢問到日本買房跨海經營Airbnb的可能性。

信義房屋日本事業部經理柳政億表示，日本旅宿經營法規與管理相當嚴格，對修繕也有一定要求，須注意細節比想像多，若民眾沒有經營民宿經驗，到日本很容易因法規、地方民情或是等等因素面臨經營不善、鎩羽而歸。

近年因為網路發達、資訊流通，不少網紅、名人在網路上分享在日本購置房屋後作為民宿的經驗，吸引許多民眾關注，也有許多人認為日本旅客多，房價相對台灣便宜，因此報酬高、經營容易，實則不然。

柳政億表示，台灣在民宿規範上相對寬鬆，因此一線接觸不少客戶，認為飛過去日本有地方住、沒住的時間轉做民宿，抱著美好的幻想來洽詢，但實際上包括法規、購置區域與修繕都需要思考的層面。

首先，日本對於民宿經營設有《住宅宿泊事業法》、必須取得營業許可等法規，屋主不在的民宿，必須委託合格的管理公司，營業日數也有上限，近期日本當地因為出現民宿被濫用狀況，官方亦有意於2026年修法調整規範。

其次，購置物件的區域與修繕問題，原PO提到北海道洞爺湖一帶，先不論競爭激烈與否，因區域氣候變化大，冬天氣溫低可能會使水管結凍，積雪也需定時清理避免房屋損壞，修繕也會是一筆不小的費用；加上非長期居住者不易隨時留意房屋狀況，一旦房屋有問題沒能即時處理，可能還會引起鄰居投訴而遭主管機關開罰。

柳政億表示，仔細觀察在日本經營民宿者，大多為華人企業，反觀日本當地業者比較少投入，放眼各產業看來，外企投入比例多於本地企業的現象，在一般市場上並不是常態現象。

加上民宿業在日本若有政策性的改變，政令一出可能使投資原本有獲利空間，變成虧損甚至無法營業，實際上近年也出現不少名人鎩羽而歸的案例。

柳政億提到，日本房價現況、匯率以及國人對日本的愛好，使許多人對於日本房地產都抱持有想像，但房地產投資無法像股市立即脫手應對，對非日本國人而言風險控管並不容易，因此想進入日本房市務必三思，盡量避免投注一戶建、郊區的物件，或是民宿經營等日本當地民眾也不太碰的項目。

柳政億提醒，除了少數移民族群以外，海外購屋最終要思考的是「出售」，因此買房之前，務必先思考委託購屋的對象能否協助脫手；買房容易但購入後的出租管理、自住需求支援或出售，仍有許多細節，建議委託如信義房屋此類專業、可信賴，能提供諮詢與協助的房仲業者，才不會讓跨國投資變成「頭痛」。

