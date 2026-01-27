信義代銷志工團隊前進平溪 助護林工作

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
信義代銷同仁於平溪進行志工活動。（圖:信義房屋提供）
信義代銷志工團隊日前走入新北平溪山區，響應北臺8縣市「為地球種下一棵樹－百萬人種百萬樹計畫」。針對偏鄉人口老化導致無力負擔繁重護林工作的困境，信義代銷發揮企業動員優勢，投入大量人力填補缺口，從政策響應到解決在地難題，具體實踐企業與偏鄉共好的永續價值。

隨著都市磁吸效應加劇，平溪面臨嚴峻的人口流失挑戰。根據統計，截至2025 年底，平溪人口僅餘3900人，高齡化比例更達36%。面對嚴重的勞動力斷層，原本豐富的生態維護工作，成為長輩們難以負荷的重擔。然而，平溪社區代表郭聰能大哥長年守護家鄉的身影，從生態復育、推廣天燈文化到保存煤礦文史，他始終為了讓故鄉重現生機而奔走。

為了延續這份在地精神，信義代銷挺身而出，號召大批志工前進第一線，以龐大的組織動員力填補人力缺口，用實際行動成為在地長輩的後盾。活動當天，山區氣溫降至攝氏10度，連日冬雨將植樹現場沖刷成一片泥濘難行的溼地。然而，惡劣天候並未澆熄團隊的熱情，在信義代銷總經理謝宗憲的帶領下，數十位夥伴身著雨衣，在溼滑泥地上艱難地穩住重心。大家緊握鏟子，從掘土、植苗、覆土到設立支柱、繫繩固定，每一個動作都專注而確實，只為確保樹苗能在此紮根茁壯。

在揮汗植樹之外，信義代銷深知「人」才是地方創生的核心。活動特別安排志工深入體驗平溪最具代表性的天燈文化，在地職人的帶領下，親手參與製作工藝，讓這項無形文化資產得以在互動中傳承。

當任務結束，滿身泥濘的志工帶著寒意歸來，社區長輩端上熱騰騰的薑茶驅寒，更唱起在地歌謠〈咱的土地〉，志工們透過旋律讀懂平溪的故事，不僅溫暖了身心，也深深體會濃厚的人情味與文化共鳴。從宏觀的環保政策到微觀的文化體驗，信義代銷此次平溪志工日，展現企業如何將人力資本轉化為推動社會改變的力量，為企業與土地的共生共榮寫下最佳註腳。

信義代銷同仁風雨無阻協助平溪地區植樹。（圖:信義房屋提供）
