EASY SHOP 開運®內衣登場 今年大膽喊出「馬的買爆」

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
為迎接即將到來的2026金年，台灣內衣龍頭EASY SHOP台灣國民內衣店再度引領內在美風潮，大膽喊出「馬的買爆」口號，開運®內衣不但祭出「指定開運商品買一送一」，滿額5,000再加碼送開運洗衣球，引爆年前最強購物慾。

作為台灣開運內衣的始祖，「開運®」成為台灣奧黛莉EASY SHOP獨家註冊商標，迄今已有28年，這份堅持不僅是品牌對該系列產品的承諾，更是台灣女性對於新年「換上新衣、招財納福」的美好文化記憶。

今年EASY SHOP「馬的買爆」過年檔期，自即日起至2月22日在全台通路同步開跑，祭出「指定開運商品買一送一」，主打的「Audrey開運柔曲內衣」以3mm輕薄透氣棉與Q彈軟鋼圈，將舒適與美型極致融合。

同步強推機能天菜「Miss Audrey開運防擴雙C」新品，以蠶絲內裡溫柔呵護與側收集中立體罩杯，為女性打造深V好命氣場，招來好運提升好感度；針對男士亦推出「iONNO暴富男褲」，全方位護持家庭運勢。

活動期間除APP專屬滿額2,500折200、全通路滿3,500現折300、指定開運內衣買一送一外，更享有消費即享108元開運內褲超值加購，全館滿額5,000再贈獨家限定開運洗衣球。

「馬的買爆」EASY SHOP過年檔期活動，以制霸全台28年權威地位的「開運®」內衣為核心，結合買一送一與滿額折贈的超有感回饋，讓全台消費者在迎接新春開運之際，都能夠在EASY SHOP全通路輕鬆入手正宗開運裝備，不僅買得爽快，更讓好運馬到成功、勢不可擋。

想在2026年人緣與財運雙爆棚，「氣場」很重要。今年強勢推薦「Miss Audrey」開運防擴雙C內衣，側收集中立體杯設計，雕塑完美胸型、低脊心打造深Ｖ集中曲線，集中托提片，穩定撐托、內外助攻，輕調整機能，能矯正扁平、外擴與下垂，無鋼圈及罩杯蠶絲內裡設計頂級呵護舒適升級，同步輕鬆稱霸全場。

台灣奧黛莉表示，同款也推出成套三角內褲包覆臀型，以天然莫代爾纖維製成，透氣親膚天然抗敏、輕柔貼合大腿根部。馬年想要好運加持這套真的必收。

深受仕女界青睞的「柔曲」系列商品中，身為買一送一活動主打的「Audrey柔曲輕薄杯」，以舒適軟Q鋼圈及後扣式寬肩可調肩帶設計著稱，可有效釋放雙肩壓力；平面蕾絲輕柔薄透舒適包覆不擠肉，採用3mm超薄彈力棉罩杯設計輕透不易變形，感受舒適中的變化，舒服也可以很美麗。

同款成套中腰三角內褲包臀穩定、彈性褲片穿著服貼自在Q彈舒柔。買一送一超殺優惠讓新的一年不用選擇障礙，直接包色帶回家。

EASY SHOP今年加倍貼心，考量到招財開運不分性別，特別推出「開運暴富男褲組」，選用超柔軟莫代爾布料，搭配3D立體版型自然貼合，裡檔採蠶絲材質製成，訴求24小時清爽不悶熱。

另外，寬褲腰設計舒適不緊勒、褲腳採用黑科技熱壓貼合不捲邊、整件具彈力不鬆弛。一組3件囊括3種不同花色可隨心情更換，輕鬆掌握開運密碼。

