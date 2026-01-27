北美暴風雪、地緣政治緊張效應 紡織族群營運將轉強

北美暴風雪影響下，石化產能受衝擊而影響供給的疑慮擴大，加上地緣政治情勢又見升溫，國際原油與相關石化下游產品的報價彈升，帶動紡織中上游族群短期營運有望轉強。

力麗表示，近期部分原料如PTA、CPL價格已有小幅回升。集盛指出，中國大陸部分業者透過減產控管價格，使供需結構略有改善。不過，兩家公司皆認為，目前市場需求並未出現明顯回升，報價變動仍屬低檔區間的技術性波動，後續走勢仍需觀察農曆年後的實際拉貨力道。

低價紡織股久未掀起話題，昨（26）日罕見多檔齊攻漲停，資金焦點集中在加工絲族群，包括力鵬（1447）、力麗（1444）、集盛（1455）盤中快速亮燈並以漲停作收。

法人指出，美國墨西哥灣沿岸裂解與煉油產能受寒潮威脅，北美化纖供應因氣候中斷，全球石化產品的供給平衡被打亂，進而引發報價彈升的預期。

另一方面，地緣政治升溫推升油價，帶動尼龍原料CPL報價同步走揚，成為近期盤面資金追逐紡織加工絲族群的主因。

力麗總經理陳漢卿表示，上周起包括CPL與PTA在內的部分原料報價開始回升，漲幅約1%，顯示價格趨勢偏向上，但整體幅度仍有限。他指出，市場預期戰爭可能推升油價、進而帶動原料報價回升，但實際是否成立仍需觀察，下游需求仍是決定行情的關鍵。

集盛認為，本波價格走揚主要來自供需面的調整，而非需求端強勁復甦。雖然陸企減產屬階段性措施，但確實有助於消化庫存、減輕化纖業者的經營壓力。