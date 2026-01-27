快訊

宏匯集團百貨業績 三年後衝百億

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

宏匯集團百貨事業衝百億元，宏匯廣場訂下今年營收59億元、約年增12%的目標；隨著二館預計於2029年後加入營運，整體百貨業績可望推升至85億元，朝百億大關持續邁進。

面對全球景氣波動，宏匯廣場執行董事柯愫吟對今年百貨景氣仍持樂觀態度，強調「沒有悲觀的權利」。她分析，去年全台經濟表現穩健，AI與半導體產業發揮「火車頭」作用，其產生的外溢效應對零售消費端屬利多。

針對未來二期商場的規劃，柯愫吟指出，預計2030年前完工的二期商場將與本館進行明確的市場區隔。宏匯本館維持鎖定親子家庭客群；而二館商場規模約6,000坪，將憑藉機捷A3站與旅館複合功能的優勢，鎖定30至40歲的年輕族群、國際與商務客，業種將以餐飲為主，占比高達七成，其餘則規畫為年輕流行與高機能生活商品

