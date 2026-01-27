宏匯集團百貨業績 三年後衝百億
宏匯集團百貨事業衝百億元，宏匯廣場訂下今年營收59億元、約年增12%的目標；隨著二館預計於2029年後加入營運，整體百貨業績可望推升至85億元，朝百億大關持續邁進。
面對全球景氣波動，宏匯廣場執行董事柯愫吟對今年百貨景氣仍持樂觀態度，強調「沒有悲觀的權利」。她分析，去年全台經濟表現穩健，AI與半導體產業發揮「火車頭」作用，其產生的外溢效應對零售消費端屬利多。
針對未來二期商場的規劃，柯愫吟指出，預計2030年前完工的二期商場將與本館進行明確的市場區隔。宏匯本館維持鎖定親子家庭客群；而二館商場規模約6,000坪，將憑藉機捷A3站與旅館複合功能的優勢，鎖定30至40歲的年輕族群、國際與商務客，業種將以餐飲為主，占比高達七成，其餘則規畫為年輕流行與高機能生活商品。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言