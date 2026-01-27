宏匯新莊BOT案年底動工 引資86億開發知識產業園區轉運站

宏匯集團昨（26）日與新北市政府簽訂「新莊北側知識產業園區轉運站及停車場新建、營運及移轉BOT案」開發契約，引進超過86億元民間投資，預計今年底動工、2030年完工啟用，商場目標業績25億元。

宏匯另有兩項重大投資案進行中，包含台北雙星、十四張站暨南機廠捷運開發案，預計在近十年內陸續完工。

針對未來景氣展望，宏匯集團董事長許崑泰抱持樂觀態度。他表示，2026年台灣在AI、半導體等產業強勁動能帶動下，整體景氣「不會輸給去年」，且經濟成長將進一步支撐消費力，持續看好未來營運。

許崑泰強調，宏匯集團深耕新北多年，積極在副都心區域開發頂級商辦、飯店與商場，目前營運狀況皆十分理想。看好本園區位處機捷與環狀線的交會核心，集團集結國內外頂尖團隊，將秉持「很好看、很好用、很公道」三大原則，全力打造新莊新地標。

本次機捷A3三重轉運站BOT案透過機捷轉乘機能，預期可將來自全台各地及國際觀光客導入商圈，並規劃興建17個大客車月台與候車設施，提供超過2,400 汽機車停車位，打造兼具公共運輸轉運、商辦、商場及酒店式公寓複合型交通樞紐。

至於其他大型開發案進度，許崑泰坦言，台北車站旁的地標級建案「台北雙星」目前面臨「缺工缺料」挑戰，時程仍受外部環境影響，目前正積極導入約百名越南籍移工以補足人手需求，力求盡快完工。此外，集團去年11月與愛山林（2540）、甲山林共同簽約的「十四張站暨南機廠開發案」，投資金額約985億元，為全台規模最大的捷運開發案，規畫包含30%商辦空間及70%住宅，預計十年內完工。

新北市市長侯友宜昨日出席活動指出，本案開發基地面積約1.5公頃，位於捷運新北產業園區站交會點，且鄰近國道1號，交通區位條件優越。