機械公會宣布推出「綠色機械標章」 加速節能設備開發

為加速機械產業與製造業邁向淨零轉型，台灣機械公會26日宣布成立綠色機械審查暨認證委員會，並正式制定「綠色機械標章」，建立客觀且具公信力的認定機制，以作為政府推動綠色採購，及業者研發高效節能生產設備的重要依據。

機械公會理事長莊大立期盼廠商透過取得「綠色機械標章」的優勢，提升產品節能價值與市場辨識度，強化海外競爭力，進而掌握全球製造業淨零轉型所帶動的設備投資商機。

機械公會26日下午召開「機械業淨零永續推動委員會」會議，由莊大立主持，邀集產業代表及淨零轉型專家，就「2026年機械業淨零推動計畫」的執行方向、與政府政策銜接，以及產業實務需求進行交流與討論。莊大立在致詞中對業者投入淨零轉型工作表達敬意。

機械公會於2025年完成機械業淨零永續推動四大重點工作，包括協助政府推動第一階段「機械業碳係數資料庫」建置、制定機械業共通性關鍵零組件PCR（產品類別規則）、建立綠色機械審查暨認證機制，以及推動綠色企業領航與產業人才培育等，為機械產業邁向低碳化與智慧化奠定制度與實務基礎。

機械公會主要參考日本SII、JMTBA、JFMA等先進作法，建立具公信力的產業認證制度，邀集大立（4716）、慶鴻、金豐、銓寶（4575）、佰龍等工具機與產業機械大廠，結合逢甲大學、明新科大，以及工研院綠能所、精密機械研究發展中心、台灣綠色生產力基金會等研究機構，共同完成綠色機械認證機制、實施作業辦法及申請流程。

依現階段規範，將「綠色機械」定義為年均節能達1%以上的設備，未來將視產業發展進行滾動調整。通過認證的產品，將由機械公會核發「綠色機械標章」，並納入官網綠色生產設備之推薦名單，為業者綠色行銷與推廣加分。

莊大立指出，在經濟部產業發展署支持下，機械公會攜手工研院綠能所、明新科技大學等單位，協助上銀科技（2049）、全球傳動（4540）、善哉機械、源潤豐鑄造及銓寶工業等具代表性的龍頭企業，完成工具機關鍵零組件及吹製成型機之碳盤查作業，所產出的26項一級碳係數，正式納入「機械業碳係數資料庫」中，關鍵零組件含滾珠螺桿、線性滑軌、沉水式泵浦、鑄件等，可為機械供應鏈碳管理與減碳應用的重要基礎資料，以回應國際客戶對產品碳足跡揭露的實務需求。

為避免機械業在進行產品碳足跡計算時標準不一，機械公會與業界也達成共識，明確界定機械業產品生命周期邊界為B2B（搖籃至大門），並以進出口貨品分類號列（CCC Code）作為產品分類依據。

協助業者制定產品類別規則（PCR），除了因應國際法規及碳稅外，還可建立一致、透明且具可比性的碳足跡計算標準，強化供應鏈透明度，達到共同減碳的目標，以提升台灣機械在國際市場的競爭力，與綠色供應鏈的形象。

公會出面為制定PCR的4家廠商召開「產品類別規則利害關係人與專家諮詢會議」，並完成公告作業。制定的產品包括上銀科技的滾珠螺桿與線性滑軌、源潤豐的砂模鑄鐵件、善哉機械的泵浦，以及銓寶工業的吹製成型機等。

莊大立表示，以具產業代表性的10家龍頭企業來領航，結合工研院、精機中心與學界專家，採取「分層推動、由上而下」的模式，帶領企業及供應鏈，投入產品碳係數計算與綠色機械研發等工作，再結合產發署與機械公會長期推動的精實生產、智慧機械與AI輔助應用等，全面提升產業轉型效率。