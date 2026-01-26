商業興觀點／毛孩經濟 躍新消費主力

隨著少子化與單身人口增加，毛小孩逐漸取代孩子，成為生活中不可或缺的陪伴角色。根據農業部推估，全台家犬約148萬隻、家貓約131萬隻，合計超過279萬隻，已正式超越15歲以下孩童人口（113年約274萬人，內政部戶政司統計）。這樣的社會結構轉變，不僅帶來情感慰藉，也推動了一場龐大的消費革命與產業變革。

根據Global Market Insights資料，2022年全球寵物經濟市場規模達2,610億美元，預估2030年將突破5,000億美元，展現強勁成長動能。台灣市場亦同步升溫，2024年產業規模突破650億元新台幣。財政部統計，截至2024年4月，全台寵物相關店家已達8,968間，年增約5%。從都市街區到社區巷弄，「毛孩經濟」正成為日常生活中無所不在的新消費主力。

台灣的寵物產業已形成完整且多元的生態體系。在食品領域，傳統乾飼料逐漸被鮮食、機能性飼料及「人食等級」產品取代。用品市場方面，智慧穿戴裝置、寵物推車與友善居家用品興起，兼顧安全性與設計感。醫療與保健服務日益精準化，健檢與保健品普及化，也帶動了寵物保險與長期照護的需求。服務體驗層面則涵蓋美容、旅宿、訓練及社群活動，逐步形成融合生活、休閒與情感交流的「毛孩生活圈」。全台約八成為小型醫美容店，數量超過6,000家；大型量販與連鎖品牌店約400家，呈現「在地深耕＋品牌集中」並行的格局。

國際市場正快速推進「寵物科技（Pet Tech）」浪潮。Mordor Intelligence報告指出，2025年全球寵物科技市場規模約124億美元，2030年將達239億美元，年複合成長率達14%。智慧項圈、健康監測App、雲端醫療平台等，結合AI、IoT與大數據，讓寵物照護邁向個人化、預防化與智能化。體驗型與訂閱制服務亦成為主流。此外，綠色包裝、天然配方與人寵共享生活概念正席捲全球，推動「環保＋情感＋時尚」的品牌新價值。

毛孩經濟的發展可歸納為三大布局方向：其一，食品產業導入「人食等級」理念，並以健康為導向研發產品，打造高信任度品牌；其二，服務範疇持續延伸，結合旅宿、健康管理與會員服務，構築全方位生活體驗圈；其三，運用AI、IoT與雲端數據技術，開發智慧照護與健康監測服務，提升便利性與安全性。

企業若能結合科技創新、數據管理與文化行銷，將有助於拓展產業價值鏈，並推動人與寵物共榮的「幸福經濟」。毛孩經濟核心在於「情感驅動的消費」，牠們不僅是陪伴，更是家庭成員與生活夥伴。隨著社會結構與價值觀的改變，寵物產業正從功能性照護走向情感與生活整合。未來若業者以「科技＋體驗＋永續」為主軸，建構兼具溫度與專業的生態鏈，不僅能推動產業升級，也將開啟人寵共生的幸福藍海。