量子思惟／量子領導 激活組織能量

在現代組織管理中，領導不再只是透過階級權威來進行決策與運作，而且過去那種透過以升遷、加薪等誘因的行為驅動模式，亦不再獨領風騷。愈來愈多領導者開始關注到成功的企業體，已不再只是透過物質利益來達到領導的效果，而是必須進一步透過精神鞏固來提升整體的利益，以放大領導成效。

「量子領導」近年來在實務界開始嶄露頭角，是一種非威權式的新形態領導模式，提供一個不同的視角，重新詮釋領導的定義，讓我們以嶄新的思維，重新檢視領導者如何透過組織的連動性與整體性，來開啟組織與成員無限的潛能與可能性。

量子領導者是指運用量子概念，超越傳統牛頓領導框架，透過內在意識與能量的運用，發揮有別於威權思維的影響力，進而創造出非凡的組織效能。爰此，本文簡單歸納量子領導者具有以下三種特性。

特性一、以自在開啟自信

擺脫對於權力的依賴與控制，避免養成傲慢與自戀的思維與態度，隨時調整情緒保持最佳能量狀態，用好心情展現自信心。

量子領導者通常不過度強求，或以高壓模式進行領導，並採取謙遜與體貼的態度待人，進而以隨遇而安的心態從容面對挑戰。

特性二、以能量開啟能耐

著重於以能量形塑職場氛圍的力量，透過先改變環境狀況，進而激發員工的潛能，藉以帶領一群平凡人成就非凡之事。

量子領導者以自身的正能量來影響部屬，透過語言與行動持續創造出正能量，進而帶領員工開啟智慧與創新之門。

特性三、以意識創造意義

透過安靜的影響力來改變組織氛圍，放大觀念、認知與意識形態的影響，進而潛移默化改變環境與部屬的行為。

量子領導者採取深度連結意識的方式，以熱情拉近與部屬之間的距離，以尊重深化彼此之間的關係，進而意識波創造有意義的人生價值。

量子思維不只是物理的現象，也可以是對人生啟發的指引。影響人生的因素並不一定是外在，有時候反而是源自於內在的深層意識，只是我們不曾去關注「它」。藉由量子思惟的跨界思考，我們有機會透過反求諸己與觀照自我來尋求新解方以解決問題，激勵人心並豐富生命，個人如如此、企業如此、國家也是如此。

新世代的領導者應有所認知，真正的影響力並非來自於階級或職務所賦予的權利，而是讓人心悅臣服的信任與信服。

這意味著真正的領導必須贏得人心，而非僅止於於物質獎勵所帶來的表層滿足感，如此一來，才能真正獲得團隊由衷的追隨。