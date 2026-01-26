數位沛方／善用工具 打造企業競爭優勢

快訊

經濟日報／ 王如沛（數位行銷顧問）

最近國外媒體報導，一名18歲少年透過閒置的3D列印社群媒體，將一款名為「Beerzooka」的保冰飲料架推向市場，並達成單月近千萬台幣營收。從商業經營的角度看，這類「少年創業家」的故事往往被包裝成熱血與奇蹟，但其實這是一個非常典型的「最小可行性產品（MinimumViableProduct）」與「社群病毒傳播」的成功案例。

真正值得我們去了解的，不是這位創業家今年幾歲，而是他有效解決了創業中兩個最燒錢的環節：研發與行銷。在此列舉三個觀察點，由這個案例看新工具對研發與行銷的增益：

一、研發端的「零邊際成本」驗證

過去想要開模、打樣、首批生產動輒數十萬起跳。但這位年輕人利用閒置的3D列印機，把硬體研發變成了像軟體開發一樣的「快速迭代」。這不是他在「試蠢主意」，而是他在進行高頻次、低成本的市場假設檢定。

這一點其實非常重要，因為很多時候我們會想說先去做個市場調查、用戶分析、焦點討論，來幫助了解市場缺口，再進行設計與生產，這些工作確實很重要，但也同時非常耗費時間，而剛好他的創業主題可以透過3D列印來做快速的試錯，這樣讓他在研發環節省下了不少的時間與費用。

二、產品設計的「社群原生性」

如果有興趣，可以在IG或其他社群平台找到少年拍攝的短影音，他的產品有個「彈殼式」的彈出機制，在實用性上其實非必要，但在「幫助傳播」上，它則發揮了很大的效果。短影音中，少年利用這個機制創造了視覺趣味與聲音回饋，這正是TikTok、Reels這類短影音平台最需要的素材。

由某個角度來說，他賣的不是保冰套，而是「一個能讓你在社群上看起來很酷的行為」。當前拍攝短影音的企業非常的多，但卻不是人人能夠被看見，主要因為一個很重要的原因，就是你的影片能不能抓住眼球，影片能夠在上傳的初期就破圈，後續的擴散效果才會強大。

三、從「實驗室」轉向「工業化」的決策點

少年在受訪時提到，3D列印版能賣，量產版也能賣。這是一個關鍵的取捨：當產品驗證成功後，他立刻轉向專利保護與規模化生產，而不是留在3D列印的小作坊思維，顯示他已經不再是用「一般創作者」的思維在想，而是用「經營者」的角度來思考。因為他明白：這類靠運氣爆紅的產品，如果不趕快補上法律與產能的護城河，很快就會被市場上無數的抄襲者淹沒。

一直以來，我們都知道行動力很重要，無論是本來的發明者，又或者是後來的抄襲者，所以當看到一個好機會時，記得務必要替自己建立護城河，才能確保自己的心血不會被抄襲者搶走。

其實，無論是3D列印或是近期的AI工具，都是可以幫助我們把一些想法快速落實，我們也應該要把握這樣的機會，大量嘗試，讓自己可以在競爭激烈的市場中成為最後的贏家。

