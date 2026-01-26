智慧經營／仁大資訊董事長林士茵 三大支柱 立於不敗

在金融科技與數位轉型浪潮加速之際，企業能否穩健成長，關鍵往往不只在技術，而在於經營管理與組織領導的深度。仁大資訊（7767）董事長林士茵認為，結合「軍事化管理」的執行力與「長期夥伴關係」的商業模式，是支撐公司穩定成長的核心靈魂。

軍事管理 兩小時支援圈

仁大資訊最令同業震撼的管理特色，莫過於如同軍隊般的應變效率。這源於林士茵深厚的「眷村背景」。在林士茵的領導哲學中，企業經營不只是商業往來，更是「移防」與「戰力部署」 。林士茵說，仁大在全台設立的13個分公司，選址並非隨機分布，而是經過嚴密的後勤計算。主要是基於當任何一個客戶發生問題時，鄰近的支援戰力必須在「兩小時內」抵達現場 ，這使仁大在突發事件中具備高度機動性與動員能力。

林士茵更強調「軍令如山」的執行意志，而這也是公司營運得以長期成長的關鍵成功要素（Key Success Factors；KSF）。這種高度紀律化的管理，在金融業面臨駭客攻擊、系統癱瘓等緊急時刻，展現了無可取代的價值 。

譬如，回顧納莉風災與銀行駭客事件，林士茵說，仁大曾動員50名人力，在短短九天內協助癱瘓的銀行系統全面復原，甚至在淹水及胸的災區，公司還租用了12噸大貨車墊高設備，冒險挺進客戶端執行「異地備援」 。

在經營策略上，仁大展現了極高的戰略定力。與多數仰賴政府標案、隨年度預算波動而起伏的系統整合（SI）廠商不同，仁大選擇了一條更困難、但更穩定的路，採行長期的企業融合模式 。

林士茵說，仁大的商業模式是與客戶長期黏著，公司能精確計算出客戶未來年度需要更換多少設備、維護合約的規模，這種預見性讓公司在市場洗牌中具備極強的抗風險能力 。

此外，仁大專注於一般SI廠商無法輕易承接的複雜專案。例如，大型銀行的雙主機轉換、跨國機房遷移，以及金融併購案中複雜的系統嫁接等（如將不同品牌的韌體在極短時間內完成轉換與讀取）。

由於仁大具備開發「仁大牌」自有金融商品的決心，因此當代理品牌無法滿足客戶需求或試圖壟斷時，仁大就有能力推出經過100%測試的替代方案，確保服務不中斷，這就是仁大與其他SI最具差異化的優勢。

人才培育 實習養成計畫

而在面對台灣產業嚴重的人才荒，仁大資訊建立了一套自給自足的「人才庫」體系，這套計畫已運行超過十年 。

林士茵表示，仁大每年與全台一、二十所大專院校合作，讓大四學生進入公司實習。這不只是短期打工，而是紮實的人才養成。目前仁大許多的中階幹部，全都是當年從實習生一路培養上來的 。

根據內部數據，實習生在畢業、兵役結束後，返回仁大的留任率高達70% 。這種從基層培養起來的血緣關係，讓公司能順利進行新舊世代的交替，確保企業文化的傳承不走樣 。

深耕海外 走出自己的路

林士茵指出，仁大資訊在海外擴張上同樣展現了靈活的領導統御思維，核心策略是「不做當地的生意，專注服務台商」。在越南，仁大採取「雙軌制」，行政與營運聘請懂中文的越南在地人才，負責與當地代理商溝通；但核心的專案工程則由台灣團隊直營。這種模式讓仁大已成功在越南實現獲利 。

針對未來美國與泰國的市場布局，仁大鼓勵人才跨國轉換。例如，越南或馬來西亞的資深員工，若有意願前往美國，公司將協助其成為海外種子部隊。在台灣，仁大刻意避開科學園區核心地帶設廠，選擇如桃園新屋等區域，利用與中華電信機房相鄰的優勢，並保護自身的人才庫不被台積電等科技巨頭輕易吸走 。

對於2026年的展望，林士茵說，將透過擴大金融自動化服務如AI機器人來解決人力不足的社會痛點，並結合其深厚的金融系統整併經驗，持續深耕海外市場 。林士茵說：「我們走的是自己的路」。在這條路上，嚴明的軍事紀律、紮實的人才培育，以及對客戶需求的深度洞察，將是仁大資訊持續立於不敗之地的三大支柱。