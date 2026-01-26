快訊

AI漣漪效應浮現 野村大升2檔半導體股目標價高達五成

美再現關門危機 黃金衝5100美元、台指期夜盤力爭上游

40年甲級營造實力 「兆國上東琚」為東勢樹立建築新基準

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
全台最有愛的圖書館就在東勢許良宇圖書館，也是東勢打卡景點最美的地標。業者提供
全台最有愛的圖書館就在東勢許良宇圖書館，也是東勢打卡景點最美的地標。業者提供

隨著台中都會區交通網絡持續擴張，過去以自然環境與慢活節奏聞名的東勢區，正迎來城市發展的重要轉折點。深耕台中建築市場逾40年的兆國營建機構，憑藉甲級營造實力與完整一條龍營建體系，正式插旗東勢核心地段，於東關路推出全新指標建案「兆國上東琚」，為山城住宅市場注入品牌建商與高品質住宅的新想像。

近年在中央與地方政府積極推動下，國道四號豐潭段延伸的「東豐快速道路」，預計2029年全線通車，完工後將銜接台74線與國道四號，串聯國道一號、三號與四號，形塑完整的快速路網。

兆國營建機構執行長邱雯怡表示，這條快速道路不只是交通線，更是帶動區域翻轉的生命線。她指出：「2029年全線通車後，東勢將正式納入大台中半小時生活圈，這裡不再是遙遠的山城，而是兼具自然療癒力與都會便利性的新移居首選。」

從小在豐原長大的邱雯怡，對山城有著深厚的情感連結，她感性地說：「我小時候的夢想就是住在森林裡。東勢海拔500公尺的微氣候，讓這裡成為台中的避暑勝地，更是大雪山與大甲溪的門戶。」

她進一步觀察到，現代年輕世代與數位遊牧族越來越重視身心靈平衡，東勢正好位於谷關溫泉、新社花毯與后里自行車道的中心點，加上在地豐富的人文底蘊，如老奶奶的手作漬物、職人木工技術，以及全台最美「許良宇圖書館」帶來的幸福感，都讓東勢具備了其他區域難以複製的生活純度。

邱雯怡強調，兆國在規劃「兆國上東琚」時，思考的不只是建築物件，而是不同人生階段的生活場景。「我們希望帶給住戶的是一種『認同感』與『安全感』；無論是選擇華廈的小家庭，或是渴望三代同堂、擁有一棟『傳家宅』的透天住戶，兆國都堅持導入與都會區同等級的建材與工法。」

兆國營建機構董事長林家維也補充，即便本案並非山坡地，仍堅持採用潤弘精密（2597）「一筆箍」工法，就是為了落實「能住得久、住得安心」的品牌承諾。

在產品規劃上，「兆國上東琚」規劃18戶華廈與12戶透天，公設比僅25%。精品華廈含車位露台戶總價900萬元有找，透天住宅總價則介於1,200萬至1,800萬元之間。全案配置大雅廚具、日本INAX衛浴及中興保全智能管理系統，讓住戶在山居歲月中也能享有高端生活品質。

「兆國上東琚」預計於2月1日正式公開，隨著交通紅利逐步兌現，該案也被視為東勢邁向質感住宅新時代的重要指標。

「兆國上東琚」在東勢林業文化園區旁，擁抱陽光與自然，打造身心平衡的健康生活。業者提供
「兆國上東琚」在東勢林業文化園區旁，擁抱陽光與自然，打造身心平衡的健康生活。業者提供
兆國建設執行長邱雯怡感性地分享：小時候的夢想就是住在森林裡。業者提供
兆國建設執行長邱雯怡感性地分享：小時候的夢想就是住在森林裡。業者提供
「兆國上東琚」位於環境優美的東勢，超低25%公設智慧宅是最大亮點。3D示意圖／業者提供
「兆國上東琚」位於環境優美的東勢，超低25%公設智慧宅是最大亮點。3D示意圖／業者提供

生活 建築物 建商 建案

延伸閱讀

台中東勢「咖啡秘境」！爆餡水果千層、抹茶可麗露，味蕾與心靈的雙重享受

東勢殯儀館前館長涉嫌性騒擾女員工 台中生管處：依法辦理無護短

台中東勢新丁粄節27日登場 展出120斤超級大粄

台中騎車疑自撞護欄 跌落3丈深橋下 73歲騎士重傷不治

相關新聞

冬季風暴衝擊！美石化業將減產 業者：估首季亞洲PVC量、價齊揚

冬季風暴席捲美國，氣象預報指出，預計從德州沙漠到五大湖區都將受凍。國內PVC業者華夏（1305）指出，本周PVC工廠陸續...

將捷簽約「文山木柵都更案」總投資額37億元 目標年底轉上市

臺北市「文山木柵都更案」26日舉行簽約典禮，該案由將捷（7798）拿下，總投資金額37.89億元，預計2032年完工，將...

40年甲級營造實力 「兆國上東琚」為東勢樹立建築新基準

隨著台中都會區交通網絡持續擴張，過去以自然環境與慢活節奏聞名的東勢區，正迎來城市發展的重要轉折點。深耕台中建築市場逾40...

2025年12月購置住宅貸款餘額年增率下滑至4.46% 創2018年1月以來新低

央行26日公布2025年12月消費者貸款及建築貸款餘額統計，其中購置住宅貸款餘額為11.58兆元，再創新高，不過年增率持...

U-POWER服務版圖再擴大 高品質快充體驗延伸至車廠旗艦據點

U-POWER旭電馳科研將高品質快充體驗延伸至車廠旗艦展示中心，並同步宣布東陽能源ECAR正式加入「U-POWER...

打造木柵Y3站生活新門戶 國家住都中心攜手將捷集團

國家住宅及都市更新中心推動的臺北市「文山木柵都更案」26日舉行簽約典禮，由內政部政務次長董建宏擔任見證人，國家住都中心董...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。