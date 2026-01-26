40年甲級營造實力 「兆國上東琚」為東勢樹立建築新基準

隨著台中都會區交通網絡持續擴張，過去以自然環境與慢活節奏聞名的東勢區，正迎來城市發展的重要轉折點。深耕台中建築市場逾40年的兆國營建機構，憑藉甲級營造實力與完整一條龍營建體系，正式插旗東勢核心地段，於東關路推出全新指標建案「兆國上東琚」，為山城住宅市場注入品牌建商與高品質住宅的新想像。

近年在中央與地方政府積極推動下，國道四號豐潭段延伸的「東豐快速道路」，預計2029年全線通車，完工後將銜接台74線與國道四號，串聯國道一號、三號與四號，形塑完整的快速路網。

兆國營建機構執行長邱雯怡表示，這條快速道路不只是交通線，更是帶動區域翻轉的生命線。她指出：「2029年全線通車後，東勢將正式納入大台中半小時生活圈，這裡不再是遙遠的山城，而是兼具自然療癒力與都會便利性的新移居首選。」

從小在豐原長大的邱雯怡，對山城有著深厚的情感連結，她感性地說：「我小時候的夢想就是住在森林裡。東勢海拔500公尺的微氣候，讓這裡成為台中的避暑勝地，更是大雪山與大甲溪的門戶。」

她進一步觀察到，現代年輕世代與數位遊牧族越來越重視身心靈平衡，東勢正好位於谷關溫泉、新社花毯與后里自行車道的中心點，加上在地豐富的人文底蘊，如老奶奶的手作漬物、職人木工技術，以及全台最美「許良宇圖書館」帶來的幸福感，都讓東勢具備了其他區域難以複製的生活純度。

邱雯怡強調，兆國在規劃「兆國上東琚」時，思考的不只是建築物件，而是不同人生階段的生活場景。「我們希望帶給住戶的是一種『認同感』與『安全感』；無論是選擇華廈的小家庭，或是渴望三代同堂、擁有一棟『傳家宅』的透天住戶，兆國都堅持導入與都會區同等級的建材與工法。」

兆國營建機構董事長林家維也補充，即便本案並非山坡地，仍堅持採用潤弘精密（2597）「一筆箍」工法，就是為了落實「能住得久、住得安心」的品牌承諾。

在產品規劃上，「兆國上東琚」規劃18戶華廈與12戶透天，公設比僅25%。精品華廈含車位露台戶總價900萬元有找，透天住宅總價則介於1,200萬至1,800萬元之間。全案配置大雅廚具、日本INAX衛浴及中興保全智能管理系統，讓住戶在山居歲月中也能享有高端生活品質。