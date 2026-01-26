快訊

將捷簽約「文山木柵都更案」總投資額37億元 目標年底轉上市

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
將捷集團執行長林莉婷（右）與國家住都中心董事長花敬群。記者朱曼寧／攝影
臺北市「文山木柵都更案」26日舉行簽約典禮，該案由將捷（7798）拿下，總投資金額37.89億元，預計2032年完工，將捷集團執行長林莉婷表示，這是集團取得的第4個公辦都更案，目前在手案量達百億元，未來3年進入交屋高峰，目標今年底轉上市，並掛牌營建類股。

今日簽約儀式，在內政部常務次長董建宏的見證下，由國家住都中心董事長花敬群，最優申請人將捷集團董事長林嵩烈代表締約。

由於審查標準嚴格，以及採用全部完工認列法的關係，讓建商在營建類股掛牌難度相當高，近年來多數建商選擇借殼上市，不過將捷集團去年10月登錄興櫃，成為繼2004年長虹建設掛牌後，睽違20多年，採用非借殼上市的建商。

林莉婷表示，集團目前三大事業體為地產建築、文創休閒以及綠能，不過目前營收比重仍以房地產最多，目標年底轉上市，也會掛牌營建類股，在完工量方面，今年底「將捷旅境」將完工交屋，可認列到明年，未來3年將進入完工交屋高峰，目前在手儲備案量也達百億元，未來5年動能無虞。

談到房市景氣與未來規劃，林莉婷表示，目前房地產以自用需求為主，集團就是專注把產品做好，也會持續積極布局公辦都更、捷運聯開、都更、合建等領域，在區域上，除了雙北市，也相當看好桃園的人口紅利以及可受惠雙北外溢效應，也會是集團聚焦的重點區域之一。

「文山木柵都更案」基地面積5,249平方公尺，規劃興建兩棟RC建築，分別為地上26層的一般住宅與地上15層的社會住宅，基地位置距台北捷運環狀線Y03站僅3分鐘，為響應淨零碳排政策，並以取得銀級綠建築、銀級智慧建築、新建住宅能效1+級及耐震標章為目標。

另，該案規劃有符合長照3.0政策的失智症團體家屋，將公益捐贈予台北市政府。整體以木柵發展脈絡、居民生活型態、在地人文特色進行設計，並以「跳島綠化」與「全齡友善」為雙核心，未來更將串聯將捷第一個木柵公辦都更案「將捷旅境」基地，構築完整街廓新風貌與都市共生網絡。

將捷表示，從去年11月獲選為最優申請人後，憑藉地產建築一條龍的專業服務團隊，在鄰地整合方面展現高度行動力，積極與國家住都中心團隊密切合作，主動拜訪並持續與鄰地地主溝通協調。整合過程始終秉持「公平、公正、公開」原則，耐心傾聽地主意見、逐一回應，獲得多數鄰地私有地主的認同。截至目前，原本9戶鄰地私有地主中，已有8戶正式表達參與意願，讓本案朝向「完整街廓」開發目標，充分展現公私協力、角色互補帶來的實質成果。

林莉婷表示，深耕公辦都更領域16年來，始終堅持都更不只是改善老屋建築的硬體，更要注入全齡共融、綠建築與自然生態共存的友善設計思維，不僅讓建築變得更安全、更永續減碳，也重塑社區與城市的連結。透過此次公辦都更案，不僅是木柵區域型都市再生的開始，更期盼為居住者實現三代同鄰、原居安老的生活場景。

「文山木柵都更案」示意圖。圖／將捷集團提供
「文山木柵都更案」今日舉辦簽約儀式，在內政部常務次長董建宏（圖中）的見證下，由國家住都中心董事長花敬群（圖右），最優申請人將捷集團董事長林嵩烈（圖左）代表締約。記者朱曼寧／攝影
公辦都更 綠建築 捷運環狀線 房地產 老屋

