科妍透明質酸關節注射劑取得科威特銷售許可

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

科妍（1786）26日公告，其自研發生產的一針劑型透明質酸「Hyaflex Forte」及三針劑型透明質酸「Hyaflex」關節腔注射劑，已通過科威特主管機關審查並取得醫療器材銷售許可證。

公司表示，相關產品可增加關節潤滑、減少摩擦，適用於退化性膝關節炎患者，有助促進軟骨增生、緩解疼痛並提升日常活動能力，後續將依當地法規推進市場布局

科妍表示，公司以核心專利技術透明質酸CHAP平台及「製造自體交聯透明質酸凝膠之方法及其產物」雙專利為主軸，發展「整形美容」、「老年照護」、「手術外科」、「泌尿系統」等四大核心產品，並持續深耕創新研發，開發兼具競爭力及商業化價值的產品。除維持台灣市場領先地位外，並全力拓展海內外新市場，進行全球化布局。

