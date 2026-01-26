冬季風暴衝擊！美石化業將減產 業者：估首季亞洲PVC量、價齊揚

快訊

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導
華夏表示，此次風暴引發北美PVC工廠減產，亞洲PVC報價有望上調，利多預計可延續一整季。（本報系資料庫）
華夏表示，此次風暴引發北美PVC工廠減產，亞洲PVC報價有望上調，利多預計可延續一整季。（本報系資料庫）

冬季風暴席捲美國，氣象預報指出，預計從德州沙漠到五大湖區都將受凍。國內PVC業者華夏（1305）指出，本周PVC工廠陸續停俥，北美產量將進一步收緊，預計第1季亞洲聚氯乙烯（PVC）量、價齊揚，市場朝正面發展，預期今年首季表現，將優於上季、去年同期。

華夏表示，此次風暴引發北美PVC工廠減產，亞洲PVC報價有望上調，利多預計可延續一整季。PVC價格處於上行，加上美國風暴推助亞洲報價，華夏預期，第1季亞洲PVC市場朝正向發展，量、價均可望得到進一步鞏固。預估今年第1季營收、獲利有望優於去年第4季、去年同期。

業者解釋，由於北美恢復產能供應後，產品將優先銷往南美、加拿大等美洲鄰近市場。北美運往亞洲需先包裝、再運往港口，且風暴也可能使港口冰凍、影響運輸，預計亞洲供應將收緊，價格進一步上漲，為亞洲供應商帶來利多。

華夏進一步說明，美國已經兩、三年未發生類似規模的冬季風暴，前一次風暴來襲，大約經過半年，產量才逐步恢復。本次石化及塑化等廠家已有因應經驗，加上氣象預報精準度增加，工廠提前準備，部分PVC上游原料工廠已預防性停俥，本周PVC工廠也陸續停俥。華夏表示，減產是必然，不過預估恢復時間將比上次短，預估減產數量還需視天候狀況等因素再行推估。

業者近日指出，受惠中國大陸取消出口退稅補貼、推動價差電價等政策利多，推動中國大陸PVC價格上行；此外，就供需面而言，供給面結構緊縮浮現、全球需求進入春夏旺季，PVC最大需求國印度需求近期也正逐步放大，下游備料需求回籠，供需結構有望較趨平衡。

華夏 美國

