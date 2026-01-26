2025年12月購置住宅貸款餘額年增率下滑至4.46% 創2018年1月以來新低

央行26日公布2025年12月消費者貸款及建築貸款餘額統計，其中購置住宅貸款餘額為11.58兆元，再創新高，不過年增率持續下滑至4.46%，不僅低於11月年增率的4.81%，也創下2018年1月以來新低；另外，建築貸款餘額3.45兆元，年增率0.27%，幾乎持平表現，也比11月年增率0.68%再度下滑。

從購屋貸款餘額淨增額來看，去年12月購置住宅貸款餘額比11月增加486.33億元，雖然高於11月淨增額427.48億元，不過從年增率來看，12月購置住宅貸款餘額年增率僅4.46%，不僅低於11月年增率的4.81%，也創下2018年1月以來新低。

央行官員分析，購置住宅貸款年增率呈現下滑，主要是跟全台房市買賣移轉棟數年增率下滑有關，隨著交易量下滑，貸款量也跟著下滑。根據統計，2025年全年買賣移轉量合計為26.1萬棟，與2024年的35萬棟相比，年減25.5%，不僅寫下近九年來新低，更是史上第三低量，僅高於2016年房地合一稅上路的24.5萬棟，以及2001年網路泡沫的25.9萬棟。

另外，在建築貸款餘額方面，12月降至約3.45兆元，月減約159.16億元，年增率為0.27%，也比11月的年增率0.68%下滑。央行指出，由於建築貸款整體規模較小，容易受到當月某個個案的因素影響當月餘額增減，不過，年增率下滑基本上已是「趨勢」，大約從2021年起就有此跡象，主要是受到整體政府健全房市政策影響，建商對於市場氛圍及態度轉為審慎看待。