快訊

「台中超巨蛋」投資金額近500億 刷新台灣體育建設紀錄

囤積物引發大火！北市訂處理原則 符合這幾項就開罰

美國暴風雪肆虐 緬因州載8人私人飛機起飛墜毀

聽新聞
0:00 / 0:00

2025年12月購置住宅貸款餘額年增率下滑至4.46% 創2018年1月以來新低

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

央行26日公布2025年12月消費者貸款及建築貸款餘額統計，其中購置住宅貸款餘額為11.58兆元，再創新高，不過年增率持續下滑至4.46%，不僅低於11月年增率的4.81%，也創下2018年1月以來新低；另外，建築貸款餘額3.45兆元，年增率0.27%，幾乎持平表現，也比11月年增率0.68%再度下滑。

從購屋貸款餘額淨增額來看，去年12月購置住宅貸款餘額比11月增加486.33億元，雖然高於11月淨增額427.48億元，不過從年增率來看，12月購置住宅貸款餘額年增率僅4.46%，不僅低於11月年增率的4.81%，也創下2018年1月以來新低。

央行官員分析，購置住宅貸款年增率呈現下滑，主要是跟全台房市買賣移轉棟數年增率下滑有關，隨著交易量下滑，貸款量也跟著下滑。根據統計，2025年全年買賣移轉量合計為26.1萬棟，與2024年的35萬棟相比，年減25.5%，不僅寫下近九年來新低，更是史上第三低量，僅高於2016年房地合一稅上路的24.5萬棟，以及2001年網路泡沫的25.9萬棟。

另外，在建築貸款餘額方面，12月降至約3.45兆元，月減約159.16億元，年增率為0.27%，也比11月的年增率0.68%下滑。央行指出，由於建築貸款整體規模較小，容易受到當月某個個案的因素影響當月餘額增減，不過，年增率下滑基本上已是「趨勢」，大約從2021年起就有此跡象，主要是受到整體政府健全房市政策影響，建商對於市場氛圍及態度轉為審慎看待。

建築 央行 房地合一稅 房市 建商

延伸閱讀

市值型招財人氣爆棚 0050去年吸金3,359億稱王

不是工程師！台灣3大最賺錢行業揭曉 這行月薪快7萬、眾人以為黃昏產業

美國11月PPI低於預期！10年期美債跌至4.14% 辣媽：數據緩解鮑爾受查焦慮

等到了！BTS防彈少年團官宣世巡　11月高雄連唱3天掀ARMY搶票戰

相關新聞

2025年12月購置住宅貸款餘額年增率下滑至4.46% 創2018年1月以來新低

央行26日公布2025年12月消費者貸款及建築貸款餘額統計，其中購置住宅貸款餘額為11.58兆元，再創新高，不過年增率持...

U-POWER服務版圖再擴大 高品質快充體驗延伸至車廠旗艦據點

U-POWER旭電馳科研將高品質快充體驗延伸至車廠旗艦展示中心，並同步宣布東陽能源ECAR正式加入「U-POWER...

打造木柵Y3站生活新門戶 國家住都中心攜手將捷集團

國家住宅及都市更新中心推動的臺北市「文山木柵都更案」26日舉行簽約典禮，由內政部政務次長董建宏擔任見證人，國家住都中心董...

北市近六成住宅屋齡逾40年 這四區老屋交易占一半

內政部不動產交易平台房屋稅籍住宅類平均屋齡顯示，2025年第3季台北市住宅平均屋齡為39年，屋齡超過40年占比更達到57...

八德路蛋黃區不蓋新大樓卻「老透天」成列？房仲揭背後原因

網路討論台北市八德路精華軸線，沿街保留大量屋齡30至50年的老透天，一樓常見3C維修、小吃與服務型商家，許多人好奇為何這...

宏匯投資86億打造新莊A3轉運站BOT案 預計2030年完工

宏匯集團26日與新北市政府簽訂「新莊北側知識產業園區轉運站及停車場新建、營運及移轉BOT案」開發契約，引進超過86億元民...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。