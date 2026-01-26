U-POWER服務版圖再擴大 高品質快充體驗延伸至車廠旗艦據點

U-POWER旭電馳科研將高品質快充體驗延伸至車廠旗艦展示中心，並同步宣布東陽能源ECAR正式加入「U-POWER FRIENDs充電漫遊夥伴」。透過多元合作模式，為會員打造更完整、便利且一致性的充電服務體驗。

U-POWER與多家汽車品牌長期合作，正式推出「U-POWER展間充電服務」，相關充電服務皆由U-POWER旭電馳科研負責管理與營運，將穩定可靠的高功率快充設備導入車廠旗艦展示中心。首波啟用站點包含臺北中山台隆賓士站、新北中和賓航賓士站以及新北三重台明賓士站之3個台灣賓士授權經銷商據點。

U-POWER指出，透過展間充電服務，賓士新車主可於熟悉的賞車與交車場域中，實際操作充電流程，第一時間建立對充電使用情境的認識，並對U-POWER所提供的高品質充電體驗有初步了解，大幅降低初期接觸電動車時的陌生與不確定感。

此外東陽能源旗下電動車充電站品牌ECAR正式加入U-POWER FRIENDs充電漫遊夥伴行列，進一步強化中南部充電網絡布局，擴大整體服務觸及範圍。

成立於2009年、專注於太陽能與風力發電研發與建置的東陽能源，於2023年成立電動車充電站營運品牌ECAR，目前於中南部地區等交通要道與人口稠密區設有多座DC快充站，設備功率介於120kW 至210kW，提供商務通勤與都會住宅的充電選擇。

U-POWER會員可直接透過U-POWER App查找U-POWER FRIENDs指定站點，並於貼有「U-POWER FRIENDs充電漫遊夥伴」徽章的充電設備啟用充電，即適用U-POWER公告之相同時段費率，並延續既有的操作流程與會員權益，包括車廠專屬充電優惠、U-POINT點數折抵及AutoCharge免掃碼自動充電功能，讓不同品牌、不同場域的充電服務，皆能維持順暢且一致的使用體驗。