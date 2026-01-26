太景流感新藥國際授權再下一城 南韓市場給Boryung Biopharma藥廠

新藥研發公司太景*-KY（4157）26日公告，抗病毒新藥Pixavir marboxil （TG-1000）正式與南韓知名藥廠Boryung Biopharma簽署商業化授權協議。Boryung Biopharma將獲得Pixavir marboxil在南韓市場獨家開發與銷售權；太景將依約收取簽約金、里程碑款及上市後銷售權利金。

太景生技表示，這是繼中國大陸及印度後，Pixavir國際布局的又一重要里程碑。接下來包括美國、日本、中東、北非、中南美洲等區域都將是接續授權的目標市場。

太景生技表示，近期強勢的流感病毒株肆虐下，南韓流感藥品市場剛性需求強勁，且有持續擴大潛力。根據南韓流感患者統計數據顯示，2023年南韓流感確診人數高達309.9萬人，創下近年新高。值得注意的是，南韓流感患者結構呈現高度年輕化趨勢。數據分析指出，0至19歲幼兒、兒童及青少年族群患者的比例高達63％，顯示校園及家庭群聚感染是流感傳播的主要環境。

目前南韓市場雖有傳統藥物Oseltamivir，對於兒童與青少年而言，傳統藥物需連續服用五日，常面臨依從性不佳的挑戰；能夠單次服用治療藥物的便利性便成為高階市場的指標產品。Pixavir marboxil作為創新作用機轉的核酸內切酶抑制劑，僅需服用一次即可有效抑制病毒，不僅大幅提升用藥便利性，更能解決家長餵藥的難題，有望在既有且持續擴大的市場中，快速成為醫師與家長的首選。

太景生技董事長黃國龍表示，南韓是亞洲極具指標性的醫藥市場，非常高興能與Boryung Biopharma合作。Boryung在南韓呼吸道與感染科領域擁有深厚的通路布局與行銷實力，是太景將Pixavir marboxil推向南韓市場的最佳夥伴。此次授權不僅驗證了Pixavir的臨床價值，更是太景全球商業化布局的關鍵拼圖。

Boryung Biopharma執行長Hong-Du Jang表示，Pixavir marboxil是一款具突破性的抗病毒療法，憑藉單次給藥的設計，展現出卓越的臨床價值與高度用藥便利性。「我們非常高興能和太景攜手合作，將這項重要的治療選擇引進南韓，造福當地患者。藉由Boryung Biopharma在呼吸道及傳染性疾病領域的深厚經驗，及完善且強大的商業化能力，我們將全力推動Pixavir marboxil在南韓市場的成功上市。」

太景此次與Boryung Biopharma的結盟是Pixavir marboxil繼授權中國大陸及印度後，全球布局策略的又一具體實踐。太景將持續推動Pixavir在其他國際市場的商業化進程，致力於極大化該藥的商業價值，充分展現台灣生技研發的創新價值。