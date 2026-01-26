快訊

睽違8年點頭客串 林志玲「絕美民國造型」提前曝光

輝達可以蓋了！台北都市計畫委員會拍板通過 這條件維持不變

快摸延長線！出現1狀況速拔插頭「你在和死神拔河」 消防員曝2方法改善

輝達都計通過 藍綠議員籲市府：交通配套要想好

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
北市議員曾獻瑩則說，北市科的交通跟道路的容量，因為輝達等科技廠商的進駐，勢必會面臨相當擁塞的情況。圖／北市議員曾獻瑩提供
北市議員曾獻瑩則說，北市科的交通跟道路的容量，因為輝達等科技廠商的進駐，勢必會面臨相當擁塞的情況。圖／北市議員曾獻瑩提供

台北市都市計畫委員會今天拍板，輝達海外總部的T17、18基地，相關土管、都計管制修正通過，不過在綠覆率部分仍維持80％。北市議員紛紛談到北士科當地交通議題，在淡北道路將動工、輕軌又要等8到10年，呼籲市府要儘早規畫相關配套。

民進黨北市議員林延鳳談到交通問題，她說，未來淡北道路銜接台北段的工程即將啟動，塞車的狀況也會更加劇，現在「條條大路都塞車」的狀況，即使設置輕軌的評估作業將要啟動，也沒有辦法解決眼前塞車的問題。

林延鳳說，更何況輕軌工程動輒8到10年，「請問我們士林北投交通的狀況應該要怎麼處理？」希望蔣萬安必須要拿出配套來，讓大家看見解決市政的能力。

國民黨北市議員曾獻瑩則說，北市科的交通跟道路的容量，因為輝達等科技廠商的進駐，勢必會面臨相當擁塞的情況，尤其社子輕軌也需要8到10年完工，也是相當緩不濟急。所以未來或許可以考慮發展所謂的自動駕駛的公車定點，或者是固定路線的循環的接送，來緩解現在駕駛人力不足。

另外，針對輝達綠覆率部分，曾獻瑩說，綠覆率達到80%並沒有太多技術上的困難，所以輝達應該可以達到80%沒有問題，如果因為一些設計上窒礙難行的地方，那麼再由都委會很多專家學者來討論，這相差的10%是不是有可能用其他的方式來做一個補償，也不至於影響到整體投資案。

北市議員林延鳳說，當地未來淡北道路銜接台北段的工程即將啟動，塞車的狀況也會更加嚴重。圖／北市議員林延鳳提供
北市議員林延鳳說，當地未來淡北道路銜接台北段的工程即將啟動，塞車的狀況也會更加嚴重。圖／北市議員林延鳳提供

輝達 輕軌 塞車

延伸閱讀

輝達進駐北士科 北市都委過關合併T1718完整基地

黃仁勳周六「兆元宴」燒熱AI題材 類股增添想像空間

VR伺服器...今年主打星

藍白放行TPASS逕付二讀 曾獻瑩曝北市已做這件事

相關新聞

宏匯投資86億打造新莊A3轉運站BOT案 預計2030年完工

宏匯集團26日與新北市政府簽訂「新莊北側知識產業園區轉運站及停車場新建、營運及移轉BOT案」開發契約，引進超過86億元民...

五福啟動「雙十目標」 挑戰雄獅後第二家百億業者、EPS 挑戰10元

五福（2745）總經理王哲彥26日公布 2026 年「雙十計畫」，全年營收將挑戰 100 億元、EPS 力拚10元，目標...

八德路蛋黃區不蓋新大樓卻「老透天」成列？房仲揭背後原因

網路討論台北市八德路精華軸線，沿街保留大量屋齡30至50年的老透天，一樓常見3C維修、小吃與服務型商家，許多人好奇為何這...

輝達都計通過 藍綠議員籲市府：交通配套要想好

台北市都市計畫委員會今天拍板，輝達海外總部的T17、18基地，相關土管、都計管制修正通過，不過在綠覆率部分仍維持80％。...

北市近六成住宅屋齡逾40年 這四區老屋交易占一半

內政部不動產交易平台房屋稅籍住宅類平均屋齡顯示，2025年第3季台北市住宅平均屋齡為39年，屋齡超過40年占比更達到57...

新莊北側知識產業園區轉運站今簽約 2030年完工啟用

新莊北側知識產業園區轉運站（溪北轉運站）今天由新北市政府與宏匯環三份有限公司簽訂，新北市長侯友宜今天出席簽約儀式時表示，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。