打造木柵 Y3 站生活新門戶 國家住都中心攜手將捷集團

國家住宅及都市更新中心推動的臺北市「文山木柵都更案」26日舉行簽約典禮，由內政部政務次長董建宏擔任見證人，國家住都中心董事長花敬群與將捷集團董事長林嵩烈代表，完成簽約。本案將興建兩棟住宅大樓，以「山林、聚落與綠帶共構」為設計主軸。總投資金額37.89億元，預計於2032年完工，為木柵地區注入嶄新生活樣貌。

內政部次長董建宏表示，過去一年台灣整體經濟表現已經超過7%，經濟成長成為亞洲第一。在高度經濟成長之下，提升國人的居住環境更是重要任務。政府積極推動多元取得社會住宅、都市更新以及老宅延壽，讓環境變得更好，人民可以在地安老，居住也可以全齡友善。

董建宏認為，過去在都更上，面臨到大家對於環境的想像與對權益轉換的期待不同，但美好的環境需要同心協力的努力。他也感謝建築師、設計營造團隊及國家住都中心將「以人為本」的初心實踐在文山木柵公辦都更案，也期待未來落實更多公辦都更案，讓台灣門戶可以煥然一新，在居住環境上打造全齡的護國神山。

將捷集團執行長林莉婷則指出，台灣即將面臨人屋雙老的議題，打造兼顧永續、節能、環保以及人居安老的新社區，是將捷用建築專業回應的展現。林莉婷說，17年前將捷接下本案基地旁的都更案，再加上文山木柵公辦都更案，兩個木柵都更案將可以進行更完整的開發，打造文山區新門戶。除本基地外，團隊也已取得鄰近9戶私有地主中8戶的同意，未來將朝向全街廓方式開發。

國家住都中心董事長花敬群感性分享40年前他坐著236公車前往政大讀書，都會經過本案基地，當時久康街一帶多是違建搭起來的聚落，許多政大的學生就居住於此。經過這麼多年，國家住都中心終於有機會可以回到這個現場，透過公辦都更的方式，把這個照顧非常多辛苦的政大孩子的基地，打造成可以照顧木柵鄉親的好社區，也將有132戶的社會住宅。

花敬群表示，都更跟社宅是國家住都中心一輩子的責任，他很感謝將捷團隊在約0.5公頃的基地規劃了活潑及舒適的空間，也把最美好的露台空間留給團體家屋做公益使用，展現了團隊的溫暖，這就是公辦都更的價值。

花敬群更宣告，國家住都中心過去7年決標了18個公辦都更案，2026年即將再推出8案招商（包含5處基地位於台北，2處落在新北，1處在高雄）。中心將持續跟更多優質團隊合作，活化更多都市空間，讓周遭居民都能享受到更多開闊的空間。

「文山木柵案」位於臺北市文山區秀明路一段、木柵路二段與久康街所圍的基地，緊鄰久康公園，距離捷運環狀線Y3站僅約150公尺。步行3分鐘就可以抵達，基地面積近6,000平方公尺，規劃興建1棟26層住宅大樓、11間店鋪、1棟15層社會住宅及團體家屋。

「文山木柵案」以「全齡友善社區」為核心理念，透過完善的公共交流空間與專業照護服務的結合，促進不同世代自然互動，讓社區不僅是居住的地方，更是支持在地「健康老化」的重要據點，陪伴住戶在各個人生階段，都能安心、自在地生活。

鄰地整合方面，「文山木柵案」也取得關鍵進展。國家住都中心表示，將捷股份有限公司自去年11月底獲選為最優申請人後，展現高度行動力與誠意，與國家住都中心團隊攜手合作，積極與鄰地地主溝通協調，在秉持以「公平、公正、公開」原則下，逐步建立互信基礎，成功化解疑慮，並獲得多數鄰地私有地主的支持。目前原本9戶鄰地私地主中，已有8戶正式表達參與意願，讓本案朝向「完整街廓」開發目標邁出關鍵一步，也展現公私協力、角色互補所帶來的實質效果。

「文山木柵案」為國家住都中心自2018年8月成立以來推動的第16個公辦都更案。未來將攜手將捷股份有限公司，以專業與「將」心比心的態度，打造成木柵商圈門戶的都更典範，為城市注入新活力，實現政府活化土地、民眾安心安居、企業深耕地方的三贏目標。